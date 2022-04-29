https://ria.ru/20220429/pobeda-1786218778.html

Посольство в Минске пригласило белорусских ветеранов в Москву на 9 Мая

Посольство в Минске пригласило белорусских ветеранов в Москву на 9 Мая - РИА Новости, 29.04.2022

Посольство в Минске пригласило белорусских ветеранов в Москву на 9 Мая

Группа ветеранов из Белоруссии 9 мая примет участие в торжествах в Москве по случаю Дня Победы, поездка организована при поддержке российского посольства в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:56

2022-04-29T17:56

2022-04-29T17:56

в мире

минск

москва

белоруссия

россия

день победы

бессмертный полк

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МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Группа ветеранов из Белоруссии 9 мая примет участие в торжествах в Москве по случаю Дня Победы, поездка организована при поддержке российского посольства в республике, сообщила в пятницу пресс-служба дипмиссии РФ в Минске."Девятого мая, в день празднования 77-й годовщины Великой Победы, группа ветеранов из Беларуси примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии "Бессмертного полка" в Москве. Данная акция призвана способствовать сохранению исторической памяти, единению народов наших стран и укреплению связей в рамках Союзного государства России и Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что в торжествах примут участие более 100 человек, представляющих все области Белоруссии и город Минск. "В составе делегации в российскую столицу отправятся ветераны, участники боевых действий на территории других государств, представители молодежных и общественных организаций. Поездка организована при поддержке посольства России в Белоруссии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220414/polk-1783470324.html

минск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, минск, москва, белоруссия, россия, день победы, бессмертный полк