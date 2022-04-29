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Посольство в Минске пригласило белорусских ветеранов в Москву на 9 Мая - РИА Новости, 29.04.2022
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Посольство в Минске пригласило белорусских ветеранов в Москву на 9 Мая
Посольство в Минске пригласило белорусских ветеранов в Москву на 9 Мая - РИА Новости, 29.04.2022
Посольство в Минске пригласило белорусских ветеранов в Москву на 9 Мая
Группа ветеранов из Белоруссии 9 мая примет участие в торжествах в Москве по случаю Дня Победы, поездка организована при поддержке российского посольства в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:56
2022-04-29T17:56
в мире
минск
москва
белоруссия
россия
день победы
бессмертный полк
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МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Группа ветеранов из Белоруссии 9 мая примет участие в торжествах в Москве по случаю Дня Победы, поездка организована при поддержке российского посольства в республике, сообщила в пятницу пресс-служба дипмиссии РФ в Минске."Девятого мая, в день празднования 77-й годовщины Великой Победы, группа ветеранов из Беларуси примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии "Бессмертного полка" в Москве. Данная акция призвана способствовать сохранению исторической памяти, единению народов наших стран и укреплению связей в рамках Союзного государства России и Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.Отмечается, что в торжествах примут участие более 100 человек, представляющих все области Белоруссии и город Минск. "В составе делегации в российскую столицу отправятся ветераны, участники боевых действий на территории других государств, представители молодежных и общественных организаций. Поездка организована при поддержке посольства России в Белоруссии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220414/polk-1783470324.html
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в мире, минск, москва, белоруссия, россия, день победы, бессмертный полк
17:56 29.04.2022
 
Посольство в Минске пригласило белорусских ветеранов в Москву на 9 Мая

Посольство в Минске сообщило, что группа белорусских ветеранов приедет в Москву на 9 Мая

© АО "Объединенная энергетическая компания"Здание Белорусского вокзала в Москве
Здание Белорусского вокзала в Москве
© АО "Объединенная энергетическая компания"
Здание Белорусского вокзала в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Группа ветеранов из Белоруссии 9 мая примет участие в торжествах в Москве по случаю Дня Победы, поездка организована при поддержке российского посольства в республике, сообщила в пятницу пресс-служба дипмиссии РФ в Минске.
"Девятого мая, в день празднования 77-й годовщины Великой Победы, группа ветеранов из Беларуси примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии "Бессмертного полка" в Москве. Данная акция призвана способствовать сохранению исторической памяти, единению народов наших стран и укреплению связей в рамках Союзного государства России и Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в торжествах примут участие более 100 человек, представляющих все области Белоруссии и город Минск. "В составе делегации в российскую столицу отправятся ветераны, участники боевых действий на территории других государств, представители молодежных и общественных организаций. Поездка организована при поддержке посольства России в Белоруссии", - говорится в сообщении.
Акция Бессмертный полк в городах России - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 11:06
Шествие "Бессмертного полка" в этом году пройдет в традиционном формате
 
В миреМинскМоскваБелоруссияРоссияДень ПобедыБессмертный полк
 
 
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