Посольство в Минске пригласило белорусских ветеранов в Москву на 9 Мая
Посольство в Минске сообщило, что группа белорусских ветеранов приедет в Москву на 9 Мая
© АО "Объединенная энергетическая компания"Здание Белорусского вокзала в Москве
© АО "Объединенная энергетическая компания"
Здание Белорусского вокзала в Москве. Архивное фото
МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Группа ветеранов из Белоруссии 9 мая примет участие в торжествах в Москве по случаю Дня Победы, поездка организована при поддержке российского посольства в республике, сообщила в пятницу пресс-служба дипмиссии РФ в Минске.
"Девятого мая, в день празднования 77-й годовщины Великой Победы, группа ветеранов из Беларуси примет участие в торжественных мероприятиях на Красной площади и шествии "Бессмертного полка" в Москве. Данная акция призвана способствовать сохранению исторической памяти, единению народов наших стран и укреплению связей в рамках Союзного государства России и Беларуси", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что в торжествах примут участие более 100 человек, представляющих все области Белоруссии и город Минск. "В составе делегации в российскую столицу отправятся ветераны, участники боевых действий на территории других государств, представители молодежных и общественных организаций. Поездка организована при поддержке посольства России в Белоруссии", - говорится в сообщении.