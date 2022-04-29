https://ria.ru/20220429/pereimenovanie-1786229663.html

МИД раскритиковал инициативу посла Израиля о переименовании улиц в Киеве

МИД раскритиковал инициативу посла Израиля о переименовании улиц в Киеве - РИА Новости, 29.04.2022

МИД раскритиковал инициативу посла Израиля о переименовании улиц в Киеве

Идея посла Израиля в Киеве о переименовании некоторых улиц украинской столицы вызывает недоумение, заявила официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T18:28

2022-04-29T18:28

2022-04-29T20:29

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Идея посла Израиля в Киеве о переименовании некоторых улиц украинской столицы вызывает недоумение, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.На днях посол Михаэль Бродский обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать улицы и общественные места города в честь украинских праведников мира, спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны. С этой инициативой он выступил в рамках так называемой кампании по дерусификации, которую проводят киевские власти.Захарова отметила, что русофобская истерия стала уже привычной приметой времени. Администрация Киева, по ее словам, стремится разрушить дружбу русского и украинского народов и лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной армии."В то же время вызывает недоумение позиция официального представителя Государства Израиль, который в своем заявлении делает вид, будто имеется в виду всего лишь увековечить память "людей, спасавших евреев в годы Холокоста, — настоящих героев украинского народа". И ни слова о том, за счет чего это предполагается сделать", — заявила дипломат.Она обратила внимание на то, что посол Израиля забывает о том, что в годы Великой Отечественной войны массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при активном участии местных националистов и коллаборационистов, которым сегодня Киев воздает почести."В результате заигрывания израильского дипломата с нынешним киевским режимом предлагаемые новые названия городских объектов, посвященные людям, на деле самоотверженно спасавшим евреев, могут появиться по соседству с именами тех псевдогероев, кто несет прямую ответственность за гибель мирного населения во время Второй мировой войны, включая тысячи евреев. Нельзя допустить того, чтобы каким-либо образом восхвалялись преступники, повинные в Холокосте", — подчеркнула представитель МИД.После начала российской военной спецоперации власти Украины развернули масштабную кампанию по "дерусификации" — в разных городах страны сносят памятники, переименовывают улицы, связанные с деятелями русской культуры и науки, мемориалы в честь воинов Красной армии. По словам Кличко, в Киеве планируется переименовать почти полтысячи улиц и объектов.

https://ria.ru/20220427/ukraina-1785758209.html

https://ria.ru/20220426/kiev-1785593436.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина