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МИД раскритиковал инициативу посла Израиля о переименовании улиц в Киеве - РИА Новости, 29.04.2022
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МИД раскритиковал инициативу посла Израиля о переименовании улиц в Киеве
МИД раскритиковал инициативу посла Израиля о переименовании улиц в Киеве - РИА Новости, 29.04.2022
МИД раскритиковал инициативу посла Израиля о переименовании улиц в Киеве
Идея посла Израиля в Киеве о переименовании некоторых улиц украинской столицы вызывает недоумение, заявила официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T18:28
2022-04-29T20:29
в мире
израиль
киев
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Идея посла Израиля в Киеве о переименовании некоторых улиц украинской столицы вызывает недоумение, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.На днях посол Михаэль Бродский обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать улицы и общественные места города в честь украинских праведников мира, спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны. С этой инициативой он выступил в рамках так называемой кампании по дерусификации, которую проводят киевские власти.Захарова отметила, что русофобская истерия стала уже привычной приметой времени. Администрация Киева, по ее словам, стремится разрушить дружбу русского и украинского народов и лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной армии."В то же время вызывает недоумение позиция официального представителя Государства Израиль, который в своем заявлении делает вид, будто имеется в виду всего лишь увековечить память "людей, спасавших евреев в годы Холокоста, — настоящих героев украинского народа". И ни слова о том, за счет чего это предполагается сделать", — заявила дипломат.Она обратила внимание на то, что посол Израиля забывает о том, что в годы Великой Отечественной войны массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при активном участии местных националистов и коллаборационистов, которым сегодня Киев воздает почести."В результате заигрывания израильского дипломата с нынешним киевским режимом предлагаемые новые названия городских объектов, посвященные людям, на деле самоотверженно спасавшим евреев, могут появиться по соседству с именами тех псевдогероев, кто несет прямую ответственность за гибель мирного населения во время Второй мировой войны, включая тысячи евреев. Нельзя допустить того, чтобы каким-либо образом восхвалялись преступники, повинные в Холокосте", — подчеркнула представитель МИД.После начала российской военной спецоперации власти Украины развернули масштабную кампанию по "дерусификации" — в разных городах страны сносят памятники, переименовывают улицы, связанные с деятелями русской культуры и науки, мемориалы в честь воинов Красной армии. По словам Кличко, в Киеве планируется переименовать почти полтысячи улиц и объектов.
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785758209.html
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в мире, израиль, киев, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина
18:28 29.04.2022 (обновлено: 20:29 29.04.2022)
 
МИД раскритиковал инициативу посла Израиля о переименовании улиц в Киеве

Захарова: инициатива посла Израиля о переименовании улиц в Киеве вызывает недоумение

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Идея посла Израиля в Киеве о переименовании некоторых улиц украинской столицы вызывает недоумение, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
На днях посол Михаэль Бродский обратился к мэру Киева Виталию Кличко с предложением переименовать улицы и общественные места города в честь украинских праведников мира, спасавших евреев в годы Великой Отечественной войны. С этой инициативой он выступил в рамках так называемой кампании по дерусификации, которую проводят киевские власти.
Захарова отметила, что русофобская истерия стала уже привычной приметой времени. Администрация Киева, по ее словам, стремится разрушить дружбу русского и украинского народов и лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной армии.
"В то же время вызывает недоумение позиция официального представителя Государства Израиль, который в своем заявлении делает вид, будто имеется в виду всего лишь увековечить память "людей, спасавших евреев в годы Холокоста, — настоящих героев украинского народа". И ни слова о том, за счет чего это предполагается сделать", — заявила дипломат.
Улица Льва Толстого в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 15:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Киеве предложили переименовать улицу Льва Толстого в улицу полка "Азов"
Она обратила внимание на то, что посол Израиля забывает о том, что в годы Великой Отечественной войны массовые еврейские погромы и казни на Украине совершались при активном участии местных националистов и коллаборационистов, которым сегодня Киев воздает почести.
"В результате заигрывания израильского дипломата с нынешним киевским режимом предлагаемые новые названия городских объектов, посвященные людям, на деле самоотверженно спасавшим евреев, могут появиться по соседству с именами тех псевдогероев, кто несет прямую ответственность за гибель мирного населения во время Второй мировой войны, включая тысячи евреев. Нельзя допустить того, чтобы каким-либо образом восхвалялись преступники, повинные в Холокосте", — подчеркнула представитель МИД.
После начала российской военной спецоперации власти Украины развернули масштабную кампанию по "дерусификации" — в разных городах страны сносят памятники, переименовывают улицы, связанные с деятелями русской культуры и науки, мемориалы в честь воинов Красной армии. По словам Кличко, в Киеве планируется переименовать почти полтысячи улиц и объектов.
Арка Дружбы народов в Крещатом парке в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 18:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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В миреИзраильКиевРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Украина
 
 
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