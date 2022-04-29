https://ria.ru/20220429/obstrel-1786104714.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 29.04.2022

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе Донецк из РСЗО "Град", всего выпущено 11 мин калибром 120... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:58

2022-04-29T11:58

2022-04-29T12:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

горловка

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ДОНЕЦК, 29 апр – РИА Новости. Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в Донецкой народной республике, в том числе Донецк из РСЗО "Град", всего выпущено 11 мин калибром 120 миллиметра, 11 снарядов калибром 122 миллиметра и восемь гранат из СПГ, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:39 - н.п. Новгородское - н.п. Железная Балка: выпущено 8 гранат из СПГ; 10:20 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено 3 мины калибром 120 мм; 10:35 - н.п. Майорск - н.п. Горловка (поселок шахты Изотова): выпущено 8 мин калибром 120 мм; 11:40 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град"; 11:42 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, горловка