https://ria.ru/20220429/master-klassy-1786219215.html

РЭЦ провел мастер-классы на всероссийской тематической конференции

РЭЦ провел мастер-классы на всероссийской тематической конференции - РИА Новости, 29.04.2022

РЭЦ провел мастер-классы на всероссийской тематической конференции

Мастер-классы для повышения эффективности центров поддержки экспорта на Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта в Челябинске провел... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:57

2022-04-29T17:57

2022-04-29T19:33

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Мастер-классы для повышения эффективности центров поддержки экспорта на Всероссийской конференции инфраструктуры развития экспорта в Челябинске провел Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ)."Представители Российского экспортного центра и региональных центров поддержки экспорта провели более 10 мастер-классов и мозговых штурмов, которые помогут повысить эффективность системы поддержки экспорта в регионах", - сообщает РЭЦ, уточняя, что конференция проходила 27–29 апреля.Конференция организована Центром поддержки экспорта Челябинской области при поддержке РЭЦ, в рамках национальных проектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". В ней приняли участие региональные представители РЭЦ, руководители региональных ЦПЭ из 72 субъектов, а также 15 руководителей центров "Мой бизнес"."Конференция – это три дня плотной работы, поисков векторов развития и мотивации. В этом году в Челябинске впервые конференция была организована в новом формате. Здесь собрались не только руководители ЦПЭ, но и представители РЭЦ, а также руководители центров "Мой бизнес". Нам необходимо выстраивать единую систему поддержки экспорта, которая будет работать одинаково эффективно в каждом регионе нашей страны и помогать экспортерам на всех этапах его деятельности. Сейчас это особенно актуально: мы видим, что экспортеры в регионах готовы открывать новые рынки, и знаем, как их поддержать", – сказала директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта Наталья Минаева.В первый день конференции руководители ЦПЭ прошли тестирование на знание нормативно-правовой базы и приняли участие в мозговом штурме, в ходе которого разработали решения по эффективному поиску партнеров за рубежом, которые будут внедряться уже весной 2022 года.Во второй день конференции стратегическую сессию по мотивации сотрудников для руководителей ЦПЭ провела Екатерина Пашнина, эксперт по развитию команд, фасилитатор стратсессий, ведущий программ оценки и развития soft skills. Эти знания помогут руководителям ЦПЭ эффективнее выстраивать работу в коллективе, обучать штат и таким образом улучшать работу с экспортерами.В третий день конференции участники тренировали навык публичных выступлений. Руководители ЦПЭ подготовили выступления в формате TED-talk на различные темы – от презентации регионов и опыта работы с экспортерами до мотивирующих речей о том, как выстраивать работу в переломный момент.Кроме того, в последний день были подведены итоги работы ЦПЭ за первый квартал.Результаты конференции помогут РЭЦ внести корректировки в нормативно-правовую базу и в структурную работу центра, которые позволят ЦПЭ улучшать свою работу и повышать экспортную активность в регионе.

https://ria.ru/20220421/kosmetika-1784755101.html

https://ria.ru/20220401/produktsiya-1781328031.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия