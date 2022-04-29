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Охрану лесов усилили на время майских праздников в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022
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Новости Подмосковья
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Охрану лесов усилили на время майских праздников в Подмосковье
Охрану лесов усилили на время майских праздников в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022
Охрану лесов усилили на время майских праздников в Подмосковье
Охрану лесов в Московской области усилили на время майских праздников, говорится в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:22
2022-04-29T17:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Охрану лесов в Московской области усилили на время майских праздников, говорится в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства."Традиционно на майские праздники усиливаем меры по охране лесов. Свежий воздух, природа, возможность отвлечься от городской суеты и восстановить здоровье – все это привлекает большое количество отдыхающих. Не все и не всегда ответственно соблюдают правила поведения в лесу, а также правила пожарной и санитарной безопасности", - приводят в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Также с 29 апреля по 2 сентября в регионе началось патрулирование земель лесного фонда сотрудниками лесной охраны. Они проведут профилактическое мероприятие "Места массового пребывания и отдыха граждан в лесах", добавили в комитете.
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московская область (подмосковье)
17:22 29.04.2022
 

Охрану лесов усилили на время майских праздников в Подмосковье

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛес в Щелковском районе Московской области
Лес в Щелковском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Охрану лесов в Московской области усилили на время майских праздников, говорится в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства.
"Традиционно на майские праздники усиливаем меры по охране лесов. Свежий воздух, природа, возможность отвлечься от городской суеты и восстановить здоровье – все это привлекает большое количество отдыхающих. Не все и не всегда ответственно соблюдают правила поведения в лесу, а также правила пожарной и санитарной безопасности", - приводят в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.
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Также с 29 апреля по 2 сентября в регионе началось патрулирование земель лесного фонда сотрудниками лесной охраны. Они проведут профилактическое мероприятие "Места массового пребывания и отдыха граждан в лесах", добавили в комитете.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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