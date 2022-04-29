https://ria.ru/20220429/les-1786199376.html

Охрану лесов усилили на время майских праздников в Подмосковье

Охрану лесов усилили на время майских праздников в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022

Охрану лесов усилили на время майских праздников в Подмосковье

Охрану лесов в Московской области усилили на время майских праздников, говорится в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T17:22

2022-04-29T17:22

2022-04-29T17:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786201547_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_94ba7e8f174ccd813ec455a952c96a6c.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Охрану лесов в Московской области усилили на время майских праздников, говорится в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства."Традиционно на майские праздники усиливаем меры по охране лесов. Свежий воздух, природа, возможность отвлечься от городской суеты и восстановить здоровье – все это привлекает большое количество отдыхающих. Не все и не всегда ответственно соблюдают правила поведения в лесу, а также правила пожарной и санитарной безопасности", - приводят в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Также с 29 апреля по 2 сентября в регионе началось патрулирование земель лесного фонда сотрудниками лесной охраны. Они проведут профилактическое мероприятие "Места массового пребывания и отдыха граждан в лесах", добавили в комитете.

https://ria.ru/20220425/svalki-1785388574.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)