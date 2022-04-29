https://ria.ru/20220429/les-1786199376.html
Охрану лесов усилили на время майских праздников в Подмосковье
Охрану лесов усилили на время майских праздников в Подмосковье - РИА Новости, 29.04.2022
Охрану лесов усилили на время майских праздников в Подмосковье
Охрану лесов в Московской области усилили на время майских праздников, говорится в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T17:22
2022-04-29T17:22
2022-04-29T17:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Охрану лесов в Московской области усилили на время майских праздников, говорится в Telegram-канале регионального комитета лесного хозяйства."Традиционно на майские праздники усиливаем меры по охране лесов. Свежий воздух, природа, возможность отвлечься от городской суеты и восстановить здоровье – все это привлекает большое количество отдыхающих. Не все и не всегда ответственно соблюдают правила поведения в лесу, а также правила пожарной и санитарной безопасности", - приводят в сообщении слова заместителя председателя правительства Московской области Георгия Филимонова.Также с 29 апреля по 2 сентября в регионе началось патрулирование земель лесного фонда сотрудниками лесной охраны. Они проведут профилактическое мероприятие "Места массового пребывания и отдыха граждан в лесах", добавили в комитете.
https://ria.ru/20220425/svalki-1785388574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)