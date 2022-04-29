https://ria.ru/20220429/koronavirus-1786121296.html

Сибирь готовится к новому штамму коронавируса

Сибирь готовится к новому штамму коронавируса - РИА Новости, 29.04.2022

Сибирь готовится к новому штамму коронавируса

Регионы Сибири, как и другие субъекты федерации, постепенно снимают ограничения по коронавирусу, переводят "ковидные" койки в общеклинический оборот для... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T13:20

2022-04-29T13:20

2022-04-29T13:32

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Регионы Сибири, как и другие субъекты федерации, постепенно снимают ограничения по коронавирусу, переводят "ковидные" койки в общеклинический оборот для плановых госпитализаций, постепенно возвращаясь к допандемийному режиму работы. Однако с востока идет новая угроза - вариант омикрон-штамма ВА.2. Многомиллионный Шанхай до сих пор в жестком локдауне, жители Пекина в панике сметают продукты, ожидая введения жестких ограничений. Придет ли эта волна в Россию и сможет ли иммунизация населения победить новый вирус?Поликлиники Красноярска вернулись к обычному режиму работы (на шестидневку, с сокращенным рабочим днем в субботу). По данным краевого Минздрава, по состоянию на середину марта занятость коечного фонда составила 75,45% - при динамике снижения за неделю в 30%. В стационарах находятся 2250 пациентов, из них - 64 ребенка. Первично, первым компонентом вакцины привито 1342587 взрослых и 1920 детей. Завершили вакцинацию 1292771 взрослый и 1759 детей. Около 687 тысяч человек должны пройти повторную иммунизацию (ревакцинацию). Больницы края продолжат освобождать койки для плановых операций, госпитали, перепрофилированные на лечение больных ковидом, также вернутся к своей обычной специализации, а вот центры помощи и спасения, построенные в начале пандемии для борьбы с коронавирусом на средства частного бизнеса, будут перепрофилированы в клиники иммунологии и реабилитации переболевших COVID-19.В конце 2020 года благодаря Олегу Дерипаске в Красноярском крае появилось два таких центра – в Ачинске и Богучанах. Всего же в разных регионах Сибири и Урала в помощь действующим госмедучреждениям ускоренными темпами построили и ввели в эксплуатацию семь медицинских центров помощи и спасения: помимо двух красноярских, три – в Иркутской области (в Тайшете, Братске и Шелехове) и по одному в Хакасии и Свердловской области (в Саяногорске и Краснотурьинске). Олег Дерипаска в кратчайшие сроки он обсудил ситуацию, вызванную началом пандемии в стране, с губернаторами вышеназванных регионов, выразив желание помочь не только деньгами, но и делом. Это стало первым в России примером столь масштабного вклада крупного бизнеса в развитие регионального здравоохранения. Современные медцентры вошли в его систему. Лечат в них абсолютно бесплатно: как местных жителей, так и приезжих."Мы работаем в тесном контакте с региональными Минздравами Иркутской, Свердловской областей, Республики Хакасия и Красноярского края. Еще до строительства многофункциональных медицинских комплексов совместно обсуждали их оснащение и продолжаем обсуждать вопросы методологии, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов, оборудования. Следим за ситуацией, курируем медцентры, оперативно решаем все вопросы, исходя из реалий сегодняшнего дня, обеспечиваем недостающим оборудованием, лекарствами и средствами индивидуальной защиты, мониторим занятость коек и наличие вакцины от коронавирусной инфекции. Госпитали всегда находятся в режиме готовности", - рассказал РИА Новости генеральный директор расположенного в Красноярске ООО "РУСАЛ Медицинский центр" Валерий Савельев.Новые центры помощи и спасения будут задействованы не только в постковидной реабилитации людей, но и для лечения пациентов по профилю "пульмонология", так как все они оснащены самым современным, необходимым для этого оборудованием. В частности, медучреждения укомплектованы аппаратами для искусственной вентиляции легких, компьютерными томографами, портативными бронхофиброскопами, применяемыми в пульмонологии и неотложной помощи, анализаторами гематологическими, биохимическими, газов крови, электролитов и метаболитов, аппаратами УЗИ и системами слежения за состоянием больных."Созданные центры укрепили материально-техническую базу всех лечебных учреждений в регионах, где были построены. Это серьезные дополнительные ресурсы – материальные, инструментальные. Не только новые площади, где можно в комфортных условиях разместить пациента и вовремя оказать ему всю необходимую медпомощь, но и дополнительные ресурсы по кислородной поддержке, диагностической и лечебной базе. Если говорить о нашем Центре помощи и спасения в Шелехове, то из всего объема коек в районе на него приходится около 40 процентов. Причем мы берем пациентов среднетяжелых и тяжелых, так как каждая койка оборудована централизованной системой подводки кислорода и дополнительной медтехникой, позволяющей провести полную диагностику больного", - поделилась с РИА Новости главный врач Шелеховской районной больницы (Иркутская область) Оксана Вельм. Такое оснащение открывает новые перспективы в лечении легочных заболеваний, а жителям Шелехова и других городов, где функционируют специализированные центры помощи и спасения, дает возможность получать необходимую, в том числе и высокотехнологичную, медицинскую помощь по месту проживания.В Иркутской области 26 апреля впервые за полгода выявили менее ста случаев заражений COVID-19 по региону. "Все прогнозы сбылись и по омикрону. Это дало нам фору, чтобы справиться с наплывом обращений. Замечу, что ведь циркулирует не только ковид, но и другие респираторные вирусы. Очень помогла телемедицина. Консультировали больных на амбулаторном лечении, выписывали рецепты и больничные дистанционно. На пике заболеваемости привлекали дополнительный персонал и, в частности, студентов. Справились. Но особенность Иркутской области заключается в том, что на части наших территорий достаточно высоки миграционные процессы – речь о трудовых мигрантах, которые работают вахтовым методом. Поэтому очень важно формировать и поддерживать иммунную прослойку с помощью профилактики", - рассказала РИА Новости главный эпидемиолог Иркутской области Татьяна Гаврилова. По ее словам, сегодня у региона достаточный уровень охвата прививками – вакцинировано около 1,3 миллиона человек, но уже хорошо известно, что иммунитет к коронавирусной инфекции по истечении полугода ослабевает. А потому так важно не потерять достигнутого. То есть повторная иммунизация по-прежнему очень актуальна.Известный вирусолог, ведущий научный сотрудник НИИ экспериментальной и клинической медицины СО РАМН Александр Чепурнов призывает не расслабляться, хотя подчеркивает, что пандемия научила все необходимые службы реагировать на ситуацию гибко и оперативно. "Мы видим, что система здравоохранения сейчас неплохо справляется. Начали респециалилизировать ковидные койки – правильно. Мы уже дважды повторяли этот маневр, и, если что-то, не дай бог, появится, значит, еще раз маневр совершим… Если человек переболел и провакцинирован, это, так или иначе, высокая защита: не от заболевания, а от тяжелых последствий, что очень важно. Ну и уповаю на то, что на подходе еще более современные вакцины. Т-клеточная – на создание длительного иммунитета против COVID-19 и вакцины более широкого спектра на случай появления новых вариантов. Но это на будущее, а защищать себя надо сейчас", - подытожил Чепурнов.

https://ria.ru/20220429/pandemiya-1786095608.html

https://ria.ru/20200331/1569412248.html

https://ria.ru/20220427/kovid-1785651091.html

https://ria.ru/20210907/koronavirus-1749017069.html

https://ria.ru/20130920/964614798.html

https://ria.ru/20210409/vaktsinatsiya-1727390452.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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