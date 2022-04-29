https://ria.ru/20220429/koronavirus-1786091984.html

В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19 - РИА Новости, 29.04.2022

В Москве за сутки госпитализировали 165 человек с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 570 случаев COVID-19, 17 человек умерло, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T11:06

2022-04-29T11:06

2022-04-29T11:06

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 570 случаев COVID-19, 17 человек умерло, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено 570 случаев за сутки, госпитализировано - 165 человек, выздоровело - 629 человек, 17 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 629 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 760 213 случая коронавируса, выздоровели 2 567 858 человек, умерли 43 225 человек.

https://ria.ru/20220427/kovid-1785651091.html

москва

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва