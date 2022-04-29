https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786161799.html

Набиуллина: Центробанк не стремится вернуть инфляцию к цели любой ценой

Набиуллина: Центробанк не стремится вернуть инфляцию к цели любой ценой - РИА Новости, 29.04.2022

Набиуллина: Центробанк не стремится вернуть инфляцию к цели любой ценой

Инфляция в России через год в апреле 2023 года прогнозируется на уровне 10-12% в рамках базового прогноза, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T15:11

2022-04-29T15:11

2022-04-29T15:36

экономика

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

инфляция

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Инфляция в России через год в апреле 2023 года прогнозируется на уровне 10-12% в рамках базового прогноза, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Будущая инфляция, годовая инфляция за следующие 12 месяцев - на апрель 2023 года - будет гораздо ниже, в рамках базового прогноза она будет находиться в диапазоне 10-12%", - сказала Набиуллина. Ранее в пятницу регулятор по итогам заседания совета директоров понизил ключевую ставку с 17% до 14% и, по его среднесрочному прогнозу, инфляция по итогам 2022 года составит 18-23%.По данным Росстата, с начала 2022 года по 22 апреля потребительские цены в России выросли на 11,32%."С точки зрения инфляции важно, как будет меняться динамика спроса относительно динамики предложения в дальнейшем. Денежно-кредитная политика должна учитывать процессы адаптации и структурной перестройки экономики. Они неизбежно сопровождаются более высоким уровнем инфляции. Именно поэтому мы не стремимся во что бы то ни стало быстро вернуть инфляцию к цели", - сказала она."Пережатый спрос затормозил бы структурную трансформацию, и тогда мы бы оказались в экономике, где цены растут низкими темпами, но при этом ассортимент товаров и услуг все более ограничен и некоторые нужные товары просто недоступны", - пояснила глава Банка России.

https://ria.ru/20220428/mrot-1785914360.html

https://ria.ru/20220427/inflyatsiya-1785717400.html

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, инфляция