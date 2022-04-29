Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина: Центробанк не стремится вернуть инфляцию к цели любой ценой - РИА Новости, 29.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220429/inflyatsiya-1786161799.html
Набиуллина: Центробанк не стремится вернуть инфляцию к цели любой ценой
Набиуллина: Центробанк не стремится вернуть инфляцию к цели любой ценой - РИА Новости, 29.04.2022
Набиуллина: Центробанк не стремится вернуть инфляцию к цели любой ценой
Инфляция в России через год в апреле 2023 года прогнозируется на уровне 10-12% в рамках базового прогноза, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:11
2022-04-29T15:36
экономика
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784321827_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_09099d0a46ebffa8660e15abf11250c1.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Инфляция в России через год в апреле 2023 года прогнозируется на уровне 10-12% в рамках базового прогноза, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Будущая инфляция, годовая инфляция за следующие 12 месяцев - на апрель 2023 года - будет гораздо ниже, в рамках базового прогноза она будет находиться в диапазоне 10-12%", - сказала Набиуллина. Ранее в пятницу регулятор по итогам заседания совета директоров понизил ключевую ставку с 17% до 14% и, по его среднесрочному прогнозу, инфляция по итогам 2022 года составит 18-23%.По данным Росстата, с начала 2022 года по 22 апреля потребительские цены в России выросли на 11,32%."С точки зрения инфляции важно, как будет меняться динамика спроса относительно динамики предложения в дальнейшем. Денежно-кредитная политика должна учитывать процессы адаптации и структурной перестройки экономики. Они неизбежно сопровождаются более высоким уровнем инфляции. Именно поэтому мы не стремимся во что бы то ни стало быстро вернуть инфляцию к цели", - сказала она."Пережатый спрос затормозил бы структурную трансформацию, и тогда мы бы оказались в экономике, где цены растут низкими темпами, но при этом ассортимент товаров и услуг все более ограничен и некоторые нужные товары просто недоступны", - пояснила глава Банка России.
https://ria.ru/20220428/mrot-1785914360.html
https://ria.ru/20220427/inflyatsiya-1785717400.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784321827_209:0:1026:613_1920x0_80_0_0_dd736c0206a5df7848b2a013a51f7058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, инфляция
15:11 29.04.2022 (обновлено: 15:36 29.04.2022)
 
Набиуллина: Центробанк не стремится вернуть инфляцию к цели любой ценой

Набиуллина: Центробанк не стремится вернуть инфляцию к цели во что бы то ни стало

© Фото : Банк РоссииПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Фото : Банк России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Инфляция в России через год в апреле 2023 года прогнозируется на уровне 10-12% в рамках базового прогноза, заявила в ходе пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Будущая инфляция, годовая инфляция за следующие 12 месяцев - на апрель 2023 года - будет гораздо ниже, в рамках базового прогноза она будет находиться в диапазоне 10-12%", - сказала Набиуллина. Ранее в пятницу регулятор по итогам заседания совета директоров понизил ключевую ставку с 17% до 14% и, по его среднесрочному прогнозу, инфляция по итогам 2022 года составит 18-23%.
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 12:27
В Госдуме предложили проиндексировать МРОТ по реальной инфляции
По данным Росстата, с начала 2022 года по 22 апреля потребительские цены в России выросли на 11,32%.
"С точки зрения инфляции важно, как будет меняться динамика спроса относительно динамики предложения в дальнейшем. Денежно-кредитная политика должна учитывать процессы адаптации и структурной перестройки экономики. Они неизбежно сопровождаются более высоким уровнем инфляции. Именно поэтому мы не стремимся во что бы то ни стало быстро вернуть инфляцию к цели", - сказала она.
"Пережатый спрос затормозил бы структурную трансформацию, и тогда мы бы оказались в экономике, где цены растут низкими темпами, но при этом ассортимент товаров и услуг все более ограничен и некоторые нужные товары просто недоступны", - пояснила глава Банка России.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании коллегии Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 12:40
Кудрин спрогнозировал инфляцию в России в 2022-2023 годах
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаИнфляция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала