https://ria.ru/20220429/donetsk-1786072452.html

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 29.04.2022

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

Один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:28

2022-04-29T09:28

2022-04-29T09:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя - мужчины 1989 г.р. - в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Петровского района Донецка... Ещё один мирный житель - мужчина 1995 г.р. - получил ранения в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.Ранее представительство зафиксировало обстрел Петровского района города пятью снарядами калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/obstrel-1786064474.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/obstrel-1786060828.html

петровский район

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк