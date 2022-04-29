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При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/donetsk-1786072452.html
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 29.04.2022
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель
Один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:28
2022-04-29T09:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
петровский район
донецк (днр)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя - мужчины 1989 г.р. - в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Петровского района Донецка... Ещё один мирный житель - мужчина 1995 г.р. - получил ранения в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.Ранее представительство зафиксировало обстрел Петровского района города пятью снарядами калибром 122 миллиметра.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/obstrel-1786064474.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/obstrel-1786060828.html
петровский район
донецк (днр)
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в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк
09:28 29.04.2022 (обновлено: 09:37 29.04.2022)
 
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб мирный житель, еще один ранен

© РИА Новости / Валерий МельниковМужчина в разрушенном доме в Киевском районе Донецка.
Мужчина в разрушенном доме в Киевском районе Донецка. - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Мужчина в разрушенном доме в Киевском районе Донецка.. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя - мужчины 1989 г.р. - в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Петровского района Донецка... Ещё один мирный житель - мужчина 1995 г.р. - получил ранения в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.
Гаубица из брошенной артиллерийской части Вооруженных сил Украины, временно расположенная на территории пункта приема металла в Бердянске - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 07:58В мире
Нефтебаза в Донецке повреждена в результате обстрела со стороны ВСУ
Ранее представительство зафиксировало обстрел Петровского района города пятью снарядами калибром 122 миллиметра.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Сотрудники МЧС ДНР ликвидируют последствия попадания снаряда ВСУ в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 07:21В мире
ВСУ дважды за десять минут обстреляли столицу ДНР
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинПетровский районДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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