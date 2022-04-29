https://ria.ru/20220429/diplomaty-1786174760.html
Латвия планирует заменить высланных из России дипломатов
Латвия планирует заменить высланных из России дипломатов - РИА Новости, 29.04.2022
Латвия планирует заменить высланных из России дипломатов
В МИД Латвии отбирают кандидатов для замещения должностей сотрудников, высланных из России в качестве ответной меры на аналогичные действия Риги, но есть... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:47
2022-04-29T15:47
2022-04-29T15:47
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В МИД Латвии отбирают кандидатов для замещения должностей сотрудников, высланных из России в качестве ответной меры на аналогичные действия Риги, но есть трудности из-за неудобств, связанных с введенными против России санкциями, заявил посол Латвии в России Марис Риекстиньш."Мы, конечно, отбираем кандидатов, которые бы могли заменить наших высланных сотрудников, но это не так просто", - сообщил посол в интервью телеканалу RTVI."В очереди люди не стоят. Москва и Россия в целом, при тех обстоятельствах, которые сейчас сложились, называется hardship post, то есть позиция, где неудобно, некомфортабельно работать", - пояснил дипломат.Ранее Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс. Это первая подобная мера в Европе. Кроме того, Латвия закрыла два российских консульства - в Лиепае и Даугавпилсе и выслала из страны 13 российских дипломатов.В ответ РФ приняла решение выслать трех латвийских дипломатов из посольства в Москве, а также закрыть консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, их сотрудники объявлены в России persona non grata.
https://ria.ru/20220425/syr-1785326356.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, латвия, москва
Латвия планирует заменить высланных из России дипломатов
Посол Риекстиньш заявил, что Латвия планирует заменить высланных из России дипломатов