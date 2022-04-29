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Латвия планирует заменить высланных из России дипломатов - РИА Новости, 29.04.2022
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Латвия планирует заменить высланных из России дипломатов
Латвия планирует заменить высланных из России дипломатов - РИА Новости, 29.04.2022
Латвия планирует заменить высланных из России дипломатов
В МИД Латвии отбирают кандидатов для замещения должностей сотрудников, высланных из России в качестве ответной меры на аналогичные действия Риги, но есть... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:47
2022-04-29T15:47
в мире
россия
латвия
москва
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В МИД Латвии отбирают кандидатов для замещения должностей сотрудников, высланных из России в качестве ответной меры на аналогичные действия Риги, но есть трудности из-за неудобств, связанных с введенными против России санкциями, заявил посол Латвии в России Марис Риекстиньш."Мы, конечно, отбираем кандидатов, которые бы могли заменить наших высланных сотрудников, но это не так просто", - сообщил посол в интервью телеканалу RTVI."В очереди люди не стоят. Москва и Россия в целом, при тех обстоятельствах, которые сейчас сложились, называется hardship post, то есть позиция, где неудобно, некомфортабельно работать", - пояснил дипломат.Ранее Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс. Это первая подобная мера в Европе. Кроме того, Латвия закрыла два российских консульства - в Лиепае и Даугавпилсе и выслала из страны 13 российских дипломатов.В ответ РФ приняла решение выслать трех латвийских дипломатов из посольства в Москве, а также закрыть консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, их сотрудники объявлены в России persona non grata.
https://ria.ru/20220425/syr-1785326356.html
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в мире, россия, латвия, москва
15:47 29.04.2022
 
Латвия планирует заменить высланных из России дипломатов

Посол Риекстиньш заявил, что Латвия планирует заменить высланных из России дипломатов

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаги на здании посольства Латвии в Москве
Флаги на здании посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги на здании посольства Латвии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В МИД Латвии отбирают кандидатов для замещения должностей сотрудников, высланных из России в качестве ответной меры на аналогичные действия Риги, но есть трудности из-за неудобств, связанных с введенными против России санкциями, заявил посол Латвии в России Марис Риекстиньш.
"Мы, конечно, отбираем кандидатов, которые бы могли заменить наших высланных сотрудников, но это не так просто", - сообщил посол в интервью телеканалу RTVI.
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"В очереди люди не стоят. Москва и Россия в целом, при тех обстоятельствах, которые сейчас сложились, называется hardship post, то есть позиция, где неудобно, некомфортабельно работать", - пояснил дипломат.
Ранее Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс. Это первая подобная мера в Европе. Кроме того, Латвия закрыла два российских консульства - в Лиепае и Даугавпилсе и выслала из страны 13 российских дипломатов.
В ответ РФ приняла решение выслать трех латвийских дипломатов из посольства в Москве, а также закрыть консульства Латвии в Санкт-Петербурге и Пскове, их сотрудники объявлены в России persona non grata.
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