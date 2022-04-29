https://ria.ru/20220429/borzhomi-1786171272.html
Эксперт назвал приостановку выпуска "Боржоми" вопросом безопасности Грузии
Эксперт назвал приостановку выпуска "Боржоми" вопросом безопасности Грузии - РИА Новости, 29.04.2022
Эксперт назвал приостановку выпуска "Боржоми" вопросом безопасности Грузии
Приостановка работы заводов "Боржоми" является не только бизнес-проблемой, но и вопросом государственной безопасности Грузии, так как этот бренд является... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:39
2022-04-29T15:39
2022-04-29T16:05
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ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Приостановка работы заводов "Боржоми" является не только бизнес-проблемой, но и вопросом государственной безопасности Грузии, так как этот бренд является стратегическим объектом, считает грузинский политолог и эксперт Гия Хухашвили.Компания "Боржоми" ранее заявила, что с 29 апреля временно приостанавливает производство на обоих заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине.По его мнению, важно, чтобы произошла "национализация производства".Российская "Альфа-Групп" владеет 60% компании IDS Borjomi с 2013 года. Основатель группы Михаил Фридман находится под западными санкциями. 40% IDS Borjomi принадлежат миноритарным акционерам.
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михаил фридман, грузия, украина, россия, facebook, альфа-групп
15:39 29.04.2022 (обновлено: 16:05 29.04.2022)
Эксперт назвал приостановку выпуска "Боржоми" вопросом безопасности Грузии
Политолог Хухашвили: приостановка производства "Боржоми" — вопрос госбезопасности Грузии