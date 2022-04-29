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Эксперт назвал приостановку выпуска "Боржоми" вопросом безопасности Грузии - РИА Новости, 29.04.2022
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Эксперт назвал приостановку выпуска "Боржоми" вопросом безопасности Грузии
Эксперт назвал приостановку выпуска "Боржоми" вопросом безопасности Грузии - РИА Новости, 29.04.2022
Эксперт назвал приостановку выпуска "Боржоми" вопросом безопасности Грузии
Приостановка работы заводов "Боржоми" является не только бизнес-проблемой, но и вопросом государственной безопасности Грузии, так как этот бренд является... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T15:39
2022-04-29T16:05
михаил фридман
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ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Приостановка работы заводов "Боржоми" является не только бизнес-проблемой, но и вопросом государственной безопасности Грузии, так как этот бренд является стратегическим объектом, считает грузинский политолог и эксперт Гия Хухашвили.Компания "Боржоми" ранее заявила, что с 29 апреля временно приостанавливает производство на обоих заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине.По его мнению, важно, чтобы произошла "национализация производства".Российская "Альфа-Групп" владеет 60% компании IDS Borjomi с 2013 года. Основатель группы Михаил Фридман находится под западными санкциями. 40% IDS Borjomi принадлежат миноритарным акционерам.
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михаил фридман, грузия, украина, россия, facebook, альфа-групп
15:39 29.04.2022 (обновлено: 16:05 29.04.2022)
 
Эксперт назвал приостановку выпуска "Боржоми" вопросом безопасности Грузии

Политолог Хухашвили: приостановка производства "Боржоми" — вопрос госбезопасности Грузии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинеральная вода "Боржоми"
Минеральная вода Боржоми - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Минеральная вода "Боржоми" . Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 29 апр - РИА Новости. Приостановка работы заводов "Боржоми" является не только бизнес-проблемой, но и вопросом государственной безопасности Грузии, так как этот бренд является стратегическим объектом, считает грузинский политолог и эксперт Гия Хухашвили.
Компания "Боржоми" ранее заявила, что с 29 апреля временно приостанавливает производство на обоих заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине.
"Остановка завода "Боржоми" не является просто бизнесом или социальной проблемой. Я и раньше говорил, что этот бренд является неотъемлемой частью материальной и нематериальной культуры. Следовательно, это стратегический объект и его остановка является вопросом государственной безопасности, не говоря уже о многомиллиардном ущербе", - написал Хухашвили на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
По его мнению, важно, чтобы произошла "национализация производства".
Российская "Альфа-Групп" владеет 60% компании IDS Borjomi с 2013 года. Основатель группы Михаил Фридман находится под западными санкциями. 40% IDS Borjomi принадлежат миноритарным акционерам.
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