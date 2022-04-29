https://ria.ru/20220429/bezhentsy-1786073892.html
Более 15 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки
Более 15 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 29.04.2022
Более 15 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки
Свыше 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области. РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T09:36
2022-04-29T09:36
2022-04-29T09:36
обострение ситуации в днр и лнр
ростовская область
россия
донбасс
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Свыше 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785792758.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия, донбасс
Более 15 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки
Более 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки