https://ria.ru/20220429/bezhentsy-1786073892.html

Более 15 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки

Более 15 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки - РИА Новости, 29.04.2022

Более 15 тысяч беженцев пересекли границу с Россией за сутки

Свыше 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области. РИА Новости, 29.04.2022

2022-04-29T09:36

2022-04-29T09:36

2022-04-29T09:36

обострение ситуации в днр и лнр

ростовская область

россия

донбасс

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 апр - РИА Новости. Свыше 15 тысяч беженцев из Донбасса пересекли пункты пропуска на границе в Ростовской области за сутки, сообщает Погрануправление ФСБ РФ по области."За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 15 тысяч граждан", - говорится в сообщении.Масштабная эвакуация гражданского населения началась из республик Донбасса на фоне обострения в середине февраля. Впоследствии Россия признала независимость ДНР и ЛНР, а 24 февраля начала на Украине специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/bezhentsy-1785792758.html

ростовская область

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростовская область, россия, донбасс