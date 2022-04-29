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Почти 24,5 тысячи украинцев прибыли в Белоруссию с начала спецоперации - РИА Новости, 29.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220429/belorussiya-1786103565.html
Почти 24,5 тысячи украинцев прибыли в Белоруссию с начала спецоперации
Почти 24,5 тысячи украинцев прибыли в Белоруссию с начала спецоперации - РИА Новости, 29.04.2022
Почти 24,5 тысячи украинцев прибыли в Белоруссию с начала спецоперации
Почти 24,5 тысячи украинцев прибыли в Белоруссию с 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, сообщил в пятницу... РИА Новости, 29.04.2022
2022-04-29T11:54
2022-04-29T11:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
украина
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МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Почти 24,5 тысячи украинцев прибыли в Белоруссию с 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, сообщил в пятницу белорусский государственный пограничный комитет."С 24 февраля в Беларусь прибыло 24 483 гражданина Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Уточняется, что с 6.00 мск 24 февраля по 6.00 29 апреля в Белоруссию через украинско-белорусскую границу проследовали 15 778 граждан Украины, транзитом через Польшу — 7786, через Литву — 808, через Латвию — 111. В том числе за прошедшие сутки в Белоруссию с украинской территории прибыли два гражданина Украины, транзитом через Польшу – 121, Литву – 21, Латвию – один.В погранкомитете напомнили, что с 3 апреля иностранцам, прибывающим в Белоруссию в связи с социально-политической обстановкой на Украине, в том числе транзитом через территорию иных стран, для въезда не нужен ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что белорусские пункты пропуска через границу работают в штатном режиме.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, белоруссия, украина
11:54 29.04.2022
 
Почти 24,5 тысячи украинцев прибыли в Белоруссию с начала спецоперации

Почти 24,5 тысячи украинцев прибыли в Белоруссию с начала специальной операции России

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЖители Украины ожидают возле пункта пропуска "Поддобрянка" своих родственников из Белоруссии, которые приносят продукты питания и лекарства
Жители Украины ожидают возле пункта пропуска Поддобрянка своих родственников из Белоруссии, которые приносят продукты питания и лекарства - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Жители Украины ожидают возле пункта пропуска "Поддобрянка" своих родственников из Белоруссии, которые приносят продукты питания и лекарства
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 апр – РИА Новости. Почти 24,5 тысячи украинцев прибыли в Белоруссию с 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины, сообщил в пятницу белорусский государственный пограничный комитет.
"С 24 февраля в Беларусь прибыло 24 483 гражданина Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что с 6.00 мск 24 февраля по 6.00 29 апреля в Белоруссию через украинско-белорусскую границу проследовали 15 778 граждан Украины, транзитом через Польшу — 7786, через Литву — 808, через Латвию — 111. В том числе за прошедшие сутки в Белоруссию с украинской территории прибыли два гражданина Украины, транзитом через Польшу – 121, Литву – 21, Латвию – один.
В погранкомитете напомнили, что с 3 апреля иностранцам, прибывающим в Белоруссию в связи с социально-политической обстановкой на Украине, в том числе транзитом через территорию иных стран, для въезда не нужен ПЦР-тест или сертификат о вакцинации от коронавируса. В ведомстве подчеркнули, что белорусские пункты пропуска через границу работают в штатном режиме.
Жители Польши на КПП Медыка-Шегини на польско-украинской границе показывают плакаты для граждан Украины с предложением довезти их до указанных городов - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 08:00
"Моя кровать — твоя кровать": как Запад принимает украинских беженцев
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
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