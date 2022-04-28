https://ria.ru/20220428/svadby-1785984123.html

Открытие свадебного сезона в Подмосковье пройдет в необычном формате

Открытие свадебного сезона в Подмосковье пройдет в необычном формате - РИА Новости, 28.04.2022

Открытие свадебного сезона в Подмосковье пройдет в необычном формате

В Главном управлении ЗАГС Подмосковья рассказали, что свадебный сезон, который традиционно стартует в канун Красной горки, в этом году откроется в необычном... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T16:42

2022-04-28T16:42

2022-04-28T16:42

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785981118_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e44099d89c1e856171cc608c4c32527f.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Главном управлении ЗАГС Подмосковья рассказали, что свадебный сезон, который традиционно стартует в канун Красной горки, в этом году откроется в необычном формате. Об этом сообщил телеканал "360". На 25 выездных площадках одновременно прозвучит марш Мендельсона, а в небо поднимутся вертолеты."В открытии будут задействованы вертолеты, которые сплетут нити судеб в единое кольцо", – сообщили в ГУ ЗАГС Подмосковья.Для молодоженов будут организованы выездные регистрации в парках, скверах, музеях, усадьбах и даже в небе. Открытие сезона совпадет с днем проведения акции "Лес Победы", а у пар появится возможность посадить свои первые фамильные деревья."Открывая свадебные сезоны, на протяжении нескольких лет ЗАГСы Московской области ломали стереотипы. Этот сезон не исключение. Сегодня ЗАГСы – это не только парадные залы. Мы открыты, мобильны", – сказала начальник Главного управления ЗАГС региона Елена Филатова.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)