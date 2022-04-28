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Открытие свадебного сезона в Подмосковье пройдет в необычном формате
Открытие свадебного сезона в Подмосковье пройдет в необычном формате - РИА Новости, 28.04.2022
Открытие свадебного сезона в Подмосковье пройдет в необычном формате
В Главном управлении ЗАГС Подмосковья рассказали, что свадебный сезон, который традиционно стартует в канун Красной горки, в этом году откроется в необычном... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T16:42
2022-04-28T16:42
2022-04-28T16:42
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. В Главном управлении ЗАГС Подмосковья рассказали, что свадебный сезон, который традиционно стартует в канун Красной горки, в этом году откроется в необычном формате. Об этом сообщил телеканал "360". На 25 выездных площадках одновременно прозвучит марш Мендельсона, а в небо поднимутся вертолеты."В открытии будут задействованы вертолеты, которые сплетут нити судеб в единое кольцо", – сообщили в ГУ ЗАГС Подмосковья.Для молодоженов будут организованы выездные регистрации в парках, скверах, музеях, усадьбах и даже в небе. Открытие сезона совпадет с днем проведения акции "Лес Победы", а у пар появится возможность посадить свои первые фамильные деревья."Открывая свадебные сезоны, на протяжении нескольких лет ЗАГСы Московской области ломали стереотипы. Этот сезон не исключение. Сегодня ЗАГСы – это не только парадные залы. Мы открыты, мобильны", – сказала начальник Главного управления ЗАГС региона Елена Филатова.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости.
В Главном управлении ЗАГС Подмосковья рассказали, что свадебный сезон, который традиционно стартует в канун Красной горки, в этом году откроется в необычном формате. Об этом сообщил телеканал "360"
. На 25 выездных площадках одновременно прозвучит марш Мендельсона, а в небо поднимутся вертолеты.
"В открытии будут задействованы вертолеты, которые сплетут нити судеб в единое кольцо", – сообщили в ГУ ЗАГС Подмосковья.
Для молодоженов будут организованы выездные регистрации в парках, скверах, музеях, усадьбах и даже в небе. Открытие сезона совпадет с днем проведения акции "Лес Победы", а у пар появится возможность посадить свои первые фамильные деревья.
"Открывая свадебные сезоны, на протяжении нескольких лет ЗАГСы Московской области ломали стереотипы. Этот сезон не исключение. Сегодня ЗАГСы – это не только парадные залы. Мы открыты, мобильны", – сказала начальник Главного управления ЗАГС региона Елена Филатова.