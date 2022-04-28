17:30 28.04.2022 (обновлено: 19:04 28.04.2022)
Nord Stream 2 AG хочет приостановить спор по газовой директиве ЕС
"Газпром": Nord Stream 2 AG хочет приостановить разбирательства по газовой директиве ЕС
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания-оператор газопровода "Северный поток 2" — Nord Stream 2 AG — подала 1 марта запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору о применении газовой директивы ЕС, сообщается в материалах "Газпрома".
"Первого марта 2022 года "Норд Стрим 2 АГ" подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства. Арбитражный трибунал отменил слушания, запланированные на конец июня 2022 года. На 20 июня 2022 года назначено заседание в формате видеоконференции, где "Норд Стрим 2 АГ" предстоит прокомментировать соответствующие обстоятельства и дальнейшую возможность продолжить арбитражное разбирательство по существу", - следует из отчета.
26 марта, 11:11Медведев высказался о будущем "Северного потока — 2"
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.
Обновлённая Газовая директива вступила в силу 23 мая 2019 года. Она подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в Евросоюзе. Новые правила предполагают, в частности, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности, связанной с добычей и транспортировкой газа ("анбандлинг"), доступ третьих сторон к прокачке газа по трубе.
Nord Stream 2 в сентябре 2019 года инициировала арбитражное разбирательство против ЕС. По мнению компании, Евросоюз, приняв поправки к Третьей газовой директиве, которые носят дискриминационный характер, нарушил свои обязательства по Договору к Энергетической хартии. В феврале 2020 года в Канаде был сформирован арбитражный трибунал, который рассматривает спор.
Немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток 2". Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
Ранее СМИ сообщали о банкротстве Nord Stream 2 AG. Компания не подтвердила это.