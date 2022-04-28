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Nord Stream 2 AG хочет приостановить спор по газовой директиве ЕС - РИА Новости, 28.04.2022
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Nord Stream 2 AG хочет приостановить спор по газовой директиве ЕС
Nord Stream 2 AG хочет приостановить спор по газовой директиве ЕС - РИА Новости, 28.04.2022
Nord Stream 2 AG хочет приостановить спор по газовой директиве ЕС
Компания-оператор газопровода "Северный поток 2" — Nord Stream 2 AG — подала 1 марта запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору о применении РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:30
2022-04-28T19:04
экономика
газпром
балтийское море
германия
северный поток — 2
анналена бербок
евросоюз
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания-оператор газопровода "Северный поток 2" — Nord Stream 2 AG — подала 1 марта запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору о применении газовой директивы ЕС, сообщается в материалах "Газпрома"."Первого марта 2022 года "Норд Стрим 2 АГ" подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства. Арбитражный трибунал отменил слушания, запланированные на конец июня 2022 года. На 20 июня 2022 года назначено заседание в формате видеоконференции, где "Норд Стрим 2 АГ" предстоит прокомментировать соответствующие обстоятельства и дальнейшую возможность продолжить арбитражное разбирательство по существу", - следует из отчета."Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.Обновлённая Газовая директива вступила в силу 23 мая 2019 года. Она подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в Евросоюзе. Новые правила предполагают, в частности, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности, связанной с добычей и транспортировкой газа ("анбандлинг"), доступ третьих сторон к прокачке газа по трубе.Nord Stream 2 в сентябре 2019 года инициировала арбитражное разбирательство против ЕС. По мнению компании, Евросоюз, приняв поправки к Третьей газовой директиве, которые носят дискриминационный характер, нарушил свои обязательства по Договору к Энергетической хартии. В феврале 2020 года в Канаде был сформирован арбитражный трибунал, который рассматривает спор.Немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток 2". Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".Ранее СМИ сообщали о банкротстве Nord Stream 2 AG. Компания не подтвердила это.
https://ria.ru/20220326/gazoprovod-1780217006.html
https://ria.ru/20220420/potok-1784562117.html
балтийское море
германия
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экономика, газпром, балтийское море, германия, северный поток — 2, анналена бербок, евросоюз, nord stream 2 ag, мид германии, канада, днр, лнр
17:30 28.04.2022 (обновлено: 19:04 28.04.2022)
 
Nord Stream 2 AG хочет приостановить спор по газовой директиве ЕС

"Газпром": Nord Stream 2 AG хочет приостановить разбирательства по газовой директиве ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКаска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Каска рабочего на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания-оператор газопровода "Северный поток 2" — Nord Stream 2 AG — подала 1 марта запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору о применении газовой директивы ЕС, сообщается в материалах "Газпрома".
"Первого марта 2022 года "Норд Стрим 2 АГ" подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства. Арбитражный трибунал отменил слушания, запланированные на конец июня 2022 года. На 20 июня 2022 года назначено заседание в формате видеоконференции, где "Норд Стрим 2 АГ" предстоит прокомментировать соответствующие обстоятельства и дальнейшую возможность продолжить арбитражное разбирательство по существу", - следует из отчета.
Медведев о будущем проекта Северный поток – 2 - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 11:11
Медведев высказался о будущем "Северного потока — 2"
"Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.
Обновлённая Газовая директива вступила в силу 23 мая 2019 года. Она подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в Евросоюзе. Новые правила предполагают, в частности, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности, связанной с добычей и транспортировкой газа ("анбандлинг"), доступ третьих сторон к прокачке газа по трубе.
Nord Stream 2 в сентябре 2019 года инициировала арбитражное разбирательство против ЕС. По мнению компании, Евросоюз, приняв поправки к Третьей газовой директиве, которые носят дискриминационный характер, нарушил свои обязательства по Договору к Энергетической хартии. В феврале 2020 года в Канаде был сформирован арбитражный трибунал, который рассматривает спор.
Немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток 2". Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".
Ранее СМИ сообщали о банкротстве Nord Stream 2 AG. Компания не подтвердила это.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 18:26
Бербок заявила об "исправлении ошибки", связанной с "Северным потоком — 2"
 
ЭкономикаГазпромБалтийское мореГерманияСеверный поток — 2Анналена БербокЕвросоюзNord Stream 2 AGМИД ГерманииКанадаДНРЛНР
 
 
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