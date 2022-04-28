https://ria.ru/20220428/sud-1785994554.html

Nord Stream 2 AG хочет приостановить спор по газовой директиве ЕС

Nord Stream 2 AG хочет приостановить спор по газовой директиве ЕС - РИА Новости, 28.04.2022

Nord Stream 2 AG хочет приостановить спор по газовой директиве ЕС

Компания-оператор газопровода "Северный поток 2" — Nord Stream 2 AG — подала 1 марта запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору о применении РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:30

2022-04-28T17:30

2022-04-28T19:04

экономика

газпром

балтийское море

германия

северный поток — 2

анналена бербок

евросоюз

nord stream 2 ag

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Компания-оператор газопровода "Северный поток 2" — Nord Stream 2 AG — подала 1 марта запрос о приостановлении арбитражного разбирательства по спору о применении газовой директивы ЕС, сообщается в материалах "Газпрома"."Первого марта 2022 года "Норд Стрим 2 АГ" подала запрос о приостановлении арбитражного разбирательства. Арбитражный трибунал отменил слушания, запланированные на конец июня 2022 года. На 20 июня 2022 года назначено заседание в формате видеоконференции, где "Норд Стрим 2 АГ" предстоит прокомментировать соответствующие обстоятельства и дальнейшую возможность продолжить арбитражное разбирательство по существу", - следует из отчета."Северный поток 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября.Обновлённая Газовая директива вступила в силу 23 мая 2019 года. Она подвела под свои правила не только наземные, но и морские участки газопроводов в Евросоюзе. Новые правила предполагают, в частности, что новые и действующие газопроводы, идущие из третьих стран в ЕС, в территориальных морях государств союза должны соответствовать таким правилам, как, к примеру, разделение деятельности, связанной с добычей и транспортировкой газа ("анбандлинг"), доступ третьих сторон к прокачке газа по трубе.Nord Stream 2 в сентябре 2019 года инициировала арбитражное разбирательство против ЕС. По мнению компании, Евросоюз, приняв поправки к Третьей газовой директиве, которые носят дискриминационный характер, нарушил свои обязательства по Договору к Энергетической хартии. В феврале 2020 года в Канаде был сформирован арбитражный трибунал, который рассматривает спор.Немецкое правительство после признания Россией суверенитета ДНР и ЛНР остановило сертификацию уже проложенного из России газопровода "Северный поток 2". Глава МИДа Германии Анналена Бербок заявляла, что "проект фактически заморожен".Ранее СМИ сообщали о банкротстве Nord Stream 2 AG. Компания не подтвердила это.

https://ria.ru/20220326/gazoprovod-1780217006.html

https://ria.ru/20220420/potok-1784562117.html

балтийское море

германия

канада

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