Рейтинг@Mail.ru
Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартеров на популярные курорты - РИА Новости, 28.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785900147.html
Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартеров на популярные курорты
Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартеров на популярные курорты - РИА Новости, 28.04.2022
Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартеров на популярные курорты
Ростуризм планирует с мая увеличить количество чартерных авиарейсов в Египет и Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:36
2022-04-28T12:36
туризм
туризм
новости - туризм
египет
турция
стамбул
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752116527_164:182:1152:738_1920x0_80_0_0_464beb269bcbc60fec89c5547daba49d.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ростуризм планирует с мая увеличить количество чартерных авиарейсов в Египет и Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова."Мы сейчас с министерством транспорта, с Росавиацией, зарубежными коллегами сосредоточены на том, чтобы поездки по наиболее востребованным массовым направлениям за границу были доступны для наших путешественников, пусть и в ограниченном объеме", — сказала она. В первую очередь речь о Турции и Египте, для которых важны любые дополнительные возможности по перевозке, подчеркнула она.Догузова сообщила, что ведомство работает над тем, чтобы с мая расширить число регулярных и чартерных рейсов.Сейчас российским туристам доступны прямые перелеты в ОАЭ, Катар, Бахрейн, на Шри-Ланку и Сейшелы. "Со второй половины мая прямое авиасообщение планируется запустить с Мальдивами", — сообщила Догузова.Она также отметила, что востребованными, достаточно интересными направлениями для наших соотечественников являются Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия.
https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785270984.html
египет
турция
стамбул
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752116527_0:0:1152:864_1920x0_80_0_0_fbc8f92bcb058692b23e76c07db35c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, египет, турция, стамбул, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), куда можно лететь, авиарейсы, оаэ
12:36 28.04.2022
 
Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартеров на популярные курорты

Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартерных рейсов в Египет и Турцию

© Фото : Анна ШамаховаТуристы в очереди на посадку в аэропорту Даламан в Турции
Туристы в очереди на посадку в аэропорту Даламан в Турции - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : Анна Шамахова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ростуризм планирует с мая увеличить количество чартерных авиарейсов в Египет и Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
"Мы сейчас с министерством транспорта, с Росавиацией, зарубежными коллегами сосредоточены на том, чтобы поездки по наиболее востребованным массовым направлениям за границу были доступны для наших путешественников, пусть и в ограниченном объеме", — сказала она. В первую очередь речь о Турции и Египте, для которых важны любые дополнительные возможности по перевозке, подчеркнула она.
Догузова сообщила, что ведомство работает над тем, чтобы с мая расширить число регулярных и чартерных рейсов.
Сейчас российским туристам доступны прямые перелеты в ОАЭ, Катар, Бахрейн, на Шри-Ланку и Сейшелы. "Со второй половины мая прямое авиасообщение планируется запустить с Мальдивами", — сообщила Догузова.
Она также отметила, что востребованными, достаточно интересными направлениями для наших соотечественников являются Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия.
Аэропорт города Даламан в Турции - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 18:21Туризм
Российские туроператоры расширяют полетные программы в Турцию из регионов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмЕгипетТурцияСтамбулФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)куда можно лететьавиарейсыОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала