https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785900147.html
Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартеров на популярные курорты
Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартеров на популярные курорты - РИА Новости, 28.04.2022
Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартеров на популярные курорты
Ростуризм планирует с мая увеличить количество чартерных авиарейсов в Египет и Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T12:36
2022-04-28T12:36
2022-04-28T12:36
туризм
туризм
новости - туризм
египет
турция
стамбул
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
куда можно лететь
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ростуризм планирует с мая увеличить количество чартерных авиарейсов в Египет и Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова."Мы сейчас с министерством транспорта, с Росавиацией, зарубежными коллегами сосредоточены на том, чтобы поездки по наиболее востребованным массовым направлениям за границу были доступны для наших путешественников, пусть и в ограниченном объеме", — сказала она. В первую очередь речь о Турции и Египте, для которых важны любые дополнительные возможности по перевозке, подчеркнула она.Догузова сообщила, что ведомство работает над тем, чтобы с мая расширить число регулярных и чартерных рейсов.Сейчас российским туристам доступны прямые перелеты в ОАЭ, Катар, Бахрейн, на Шри-Ланку и Сейшелы. "Со второй половины мая прямое авиасообщение планируется запустить с Мальдивами", — сообщила Догузова.Она также отметила, что востребованными, достаточно интересными направлениями для наших соотечественников являются Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия.
https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785270984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, египет, турция, стамбул, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), куда можно лететь, авиарейсы, оаэ
Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартеров на популярные курорты
Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартерных рейсов в Египет и Турцию
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ростуризм планирует с мая увеличить количество чартерных авиарейсов в Египет и Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
"Мы сейчас с министерством транспорта, с Росавиацией, зарубежными коллегами сосредоточены на том, чтобы поездки по наиболее востребованным массовым направлениям за границу были доступны для наших путешественников, пусть и в ограниченном объеме", — сказала она. В первую очередь речь о Турции и Египте, для которых важны любые дополнительные возможности по перевозке, подчеркнула она.
Догузова сообщила, что ведомство работает над тем, чтобы с мая расширить число регулярных и чартерных рейсов.
Сейчас российским туристам доступны прямые перелеты в ОАЭ, Катар, Бахрейн, на Шри-Ланку и Сейшелы. "Со второй половины мая прямое авиасообщение планируется запустить с Мальдивами", — сообщила Догузова.
Она также отметила, что востребованными, достаточно интересными направлениями для наших соотечественников являются Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия.