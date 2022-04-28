https://ria.ru/20220428/puteshestviya-1785900147.html

Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартеров на популярные курорты

Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартеров на популярные курорты - РИА Новости, 28.04.2022

Ростуризм рассчитывает с мая увеличить число чартеров на популярные курорты

Ростуризм планирует с мая увеличить количество чартерных авиарейсов в Египет и Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T12:36

2022-04-28T12:36

2022-04-28T12:36

туризм

туризм

новости - туризм

египет

турция

стамбул

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

куда можно лететь

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Ростуризм планирует с мая увеличить количество чартерных авиарейсов в Египет и Турцию, заявила глава ведомства Зарина Догузова."Мы сейчас с министерством транспорта, с Росавиацией, зарубежными коллегами сосредоточены на том, чтобы поездки по наиболее востребованным массовым направлениям за границу были доступны для наших путешественников, пусть и в ограниченном объеме", — сказала она. В первую очередь речь о Турции и Египте, для которых важны любые дополнительные возможности по перевозке, подчеркнула она.Догузова сообщила, что ведомство работает над тем, чтобы с мая расширить число регулярных и чартерных рейсов.Сейчас российским туристам доступны прямые перелеты в ОАЭ, Катар, Бахрейн, на Шри-Ланку и Сейшелы. "Со второй половины мая прямое авиасообщение планируется запустить с Мальдивами", — сообщила Догузова.Она также отметила, что востребованными, достаточно интересными направлениями для наших соотечественников являются Узбекистан, Азербайджан и Белоруссия.

https://ria.ru/20220425/turtsiya-1785270984.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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