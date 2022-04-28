https://ria.ru/20220428/pokhischenie-1785893420.html

СК заведет дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР

СК заведет дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022

СК заведет дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после похищения украинскими националистами священнослужителя в ЛНР, сообщили в... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:20

2022-04-28T11:20

2022-04-28T11:26

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

россия

луганская народная республика

северодонецк

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после похищения украинскими националистами священнослужителя в ЛНР, сообщили в пресс-службе СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату возбудить уголовное дело по факту похищения православного священнослужителя украинскими националистами в ЛНР… В соответствии с поручением главы ведомства, следствие в рамках уголовного дела установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению", - сказали в ведомстве.По данным СК РФ, украинские боевики похитили православного священника в городе Северодонецке ЛНР. Поводом для этого, предположительно, стали его слова в ходе беседы с сотрудником местной администрации о необходимости единения славянских народов. Также, как сообщается, он был безосновательно обвинен в передаче российским военным данных о позициях украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20220428/donbass-1785874598.html

россия

луганская народная республика

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, луганская народная республика, северодонецк