https://ria.ru/20220428/pokhischenie-1785893420.html
СК заведет дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР
СК заведет дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022
СК заведет дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после похищения украинскими националистами священнослужителя в ЛНР, сообщили в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:20
2022-04-28T11:20
2022-04-28T11:26
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
луганская народная республика
северодонецк
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после похищения украинскими националистами священнослужителя в ЛНР, сообщили в пресс-службе СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату возбудить уголовное дело по факту похищения православного священнослужителя украинскими националистами в ЛНР… В соответствии с поручением главы ведомства, следствие в рамках уголовного дела установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению", - сказали в ведомстве.По данным СК РФ, украинские боевики похитили православного священника в городе Северодонецке ЛНР. Поводом для этого, предположительно, стали его слова в ходе беседы с сотрудником местной администрации о необходимости единения славянских народов. Также, как сообщается, он был безосновательно обвинен в передаче российским военным данных о позициях украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20220428/donbass-1785874598.html
россия
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, луганская народная республика, северодонецк
11:20 28.04.2022 (обновлено: 11:26 28.04.2022)
СК заведет дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР