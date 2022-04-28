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СК заведет дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022
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СК заведет дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР
СК заведет дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР - РИА Новости, 28.04.2022
СК заведет дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после похищения украинскими националистами священнослужителя в ЛНР, сообщили в... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:20
2022-04-28T11:26
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
россия
луганская народная республика
северодонецк
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после похищения украинскими националистами священнослужителя в ЛНР, сообщили в пресс-службе СК РФ."Председатель СК России поручил центральному аппарату возбудить уголовное дело по факту похищения православного священнослужителя украинскими националистами в ЛНР… В соответствии с поручением главы ведомства, следствие в рамках уголовного дела установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению", - сказали в ведомстве.По данным СК РФ, украинские боевики похитили православного священника в городе Северодонецке ЛНР. Поводом для этого, предположительно, стали его слова в ходе беседы с сотрудником местной администрации о необходимости единения славянских народов. Также, как сообщается, он был безосновательно обвинен в передаче российским военным данных о позициях украинских военнослужащих.
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россия
луганская народная республика
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, россия, луганская народная республика, северодонецк
11:20 28.04.2022 (обновлено: 11:26 28.04.2022)
 
СК заведет дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за похищения националистами священнослужителя в ЛНР

© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после похищения украинскими националистами священнослужителя в ЛНР, сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Председатель СК России поручил центральному аппарату возбудить уголовное дело по факту похищения православного священнослужителя украинскими националистами в ЛНР… В соответствии с поручением главы ведомства, следствие в рамках уголовного дела установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению", - сказали в ведомстве.
По данным СК РФ, украинские боевики похитили православного священника в городе Северодонецке ЛНР. Поводом для этого, предположительно, стали его слова в ходе беседы с сотрудником местной администрации о необходимости единения славянских народов. Также, как сообщается, он был безосновательно обвинен в передаче российским военным данных о позициях украинских военнослужащих.
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинРоссияЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецк
 
 
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