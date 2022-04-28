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ДНР: украинские войска с начала суток выпустили более ста снарядов и мин
ДНР: украинские войска с начала суток выпустили более ста снарядов и мин - РИА Новости, 28.04.2022
ДНР: украинские войска с начала суток выпустили более ста снарядов и мин
Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 100 снарядов и мин по территории семи населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T20:50
2022-04-28T20:50
2022-04-28T20:50
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 28 апр - РИА Новости. Украинские войска с начала текущих суток выпустили более 100 снарядов и мин по территории семи населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция республики."С начала текущих суток противник выпустил более ста снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 82-мм минометов", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции ДНР.Отмечается, что "под обстрелы попали районы семи населенных пунктов республики". Шестеро мирных жителей погибли, двадцать шесть, в том числе двое детей, получили ранения, говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220428/plennye-1785947614.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс
ДНР: украинские войска с начала суток выпустили более ста снарядов и мин
Народная милиция ДНР: украинские войска с начала суток выпустили более ста снарядов и мин