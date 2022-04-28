https://ria.ru/20220428/kosmos-1786004156.html
Выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса
Выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса - РИА Новости, 28.04.2022
Выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса
Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева с Международной космической станции (МКС) в открытый космос задерживается примерно на полчаса,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:55
2022-04-28T17:55
2022-04-28T18:00
роскосмос
космос - риа наука
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765345369_0:108:1080:716_1920x0_80_0_0_15430a108c4dea64c90f333e20184087.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева с Международной космической станции (МКС) в открытый космос задерживается примерно на полчаса, сообщил ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров.По плану космонавты должны были открыть выходной люк модуля "Поиск" в 17.25 мск в четверг, их работа должна продлиться 6 часов 43 минуты."У нас сейчас небольшая задержка идет, сдвигаемся… минут на 30", - сказал Ахмеров в ходе трансляции "Роскосмоса".Как уточнил Ахмеров, подобная задержка абсолютно нормальна."На прошлом выходе у нас было примерно тоже самое", - заявил он.
https://ria.ru/20220426/kitay-1785478679.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765345369_120:0:1080:720_1920x0_80_0_0_82ab632f879eb89778d1a693ec8cd5c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскосмос, космос - риа наука
17:55 28.04.2022 (обновлено: 18:00 28.04.2022)
Выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса
Дмитрий Ахмеров: выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева с Международной космической станции (МКС) в открытый космос задерживается примерно на полчаса, сообщил ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров.
По плану космонавты должны были открыть выходной люк модуля "Поиск" в 17.25 мск в четверг, их работа должна продлиться 6 часов 43 минуты.
"У нас сейчас небольшая задержка идет, сдвигаемся… минут на 30", - сказал Ахмеров в ходе трансляции "Роскосмоса
".
Как уточнил Ахмеров, подобная задержка абсолютно нормальна.
"На прошлом выходе у нас было примерно тоже самое", - заявил он.