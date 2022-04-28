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Выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса - РИА Новости, 28.04.2022
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Выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса
Выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса - РИА Новости, 28.04.2022
Выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса
Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева с Международной космической станции (МКС) в открытый космос задерживается примерно на полчаса,... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T17:55
2022-04-28T18:00
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева с Международной космической станции (МКС) в открытый космос задерживается примерно на полчаса, сообщил ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров.По плану космонавты должны были открыть выходной люк модуля "Поиск" в 17.25 мск в четверг, их работа должна продлиться 6 часов 43 минуты."У нас сейчас небольшая задержка идет, сдвигаемся… минут на 30", - сказал Ахмеров в ходе трансляции "Роскосмоса".Как уточнил Ахмеров, подобная задержка абсолютно нормальна."На прошлом выходе у нас было примерно тоже самое", - заявил он.
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роскосмос, космос - риа наука
17:55 28.04.2022 (обновлено: 18:00 28.04.2022)
 
Выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса

Дмитрий Ахмеров: выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса

© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrovСолнечное затмение с борта МКС
Солнечное затмение с борта МКС - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : Роскосмос/petr.v.dubrov
Солнечное затмение с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева с Международной космической станции (МКС) в открытый космос задерживается примерно на полчаса, сообщил ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров.
По плану космонавты должны были открыть выходной люк модуля "Поиск" в 17.25 мск в четверг, их работа должна продлиться 6 часов 43 минуты.
"У нас сейчас небольшая задержка идет, сдвигаемся… минут на 30", - сказал Ахмеров в ходе трансляции "Роскосмоса".
Как уточнил Ахмеров, подобная задержка абсолютно нормальна.
"На прошлом выходе у нас было примерно тоже самое", - заявил он.
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