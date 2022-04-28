https://ria.ru/20220428/kosmos-1786004156.html

Выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса

Выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса - РИА Новости, 28.04.2022

Выход российских космонавтов в открытый космос задерживается на полчаса

Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева с Международной космической станции (МКС) в открытый космос задерживается примерно на полчаса,... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T17:55

2022-04-28T17:55

2022-04-28T18:00

роскосмос

космос - риа наука

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Выход российских космонавтов Олега Артемьева и Дениса Матвеева с Международной космической станции (МКС) в открытый космос задерживается примерно на полчаса, сообщил ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности РКК "Энергия" Дмитрий Ахмеров.По плану космонавты должны были открыть выходной люк модуля "Поиск" в 17.25 мск в четверг, их работа должна продлиться 6 часов 43 минуты."У нас сейчас небольшая задержка идет, сдвигаемся… минут на 30", - сказал Ахмеров в ходе трансляции "Роскосмоса".Как уточнил Ахмеров, подобная задержка абсолютно нормальна."На прошлом выходе у нас было примерно тоже самое", - заявил он.

https://ria.ru/20220426/kitay-1785478679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

роскосмос, космос - риа наука