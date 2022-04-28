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В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.04.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220428/koronavirus-1785889820.html
В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с COVID-19 - РИА Новости, 28.04.2022
В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 629 случаев COVID-19, 18 человек умерло, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:08
2022-04-28T11:08
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 629 случаев COVID-19, 18 человек умерло, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 629, госпитализировано - 167 человек, выздоровело - 536 человек, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 760 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 759 643 случая коронавируса, выздоровели 2 567 229 человек, умерли 43 208 человек.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
11:08 28.04.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 167 человек с COVID-19

В Москве выявили 629 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 629 случаев COVID-19, 18 человек умерло, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 629, госпитализировано - 167 человек, выздоровело - 536 человек, 18 человек умерло за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 760 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 759 643 случая коронавируса, выздоровели 2 567 229 человек, умерли 43 208 человек.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
09:03Распространение коронавируса
"Генериум" подала заявку на регистрацию назальной вакцины от COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМосква
 
 
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