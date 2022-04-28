13:10 28.04.2022 (обновлено: 16:25 28.04.2022)
Комаров и Бречалов наградили победителей фестиваля "Театральное Приволжье"
Комаров и Бречалов наградили победителей фестиваля "Театральное Приволжье"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Театральное Приволжье"Фестиваль "Театральное Приволжье"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Театральное Приволжье"
УФА, 28 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Удмуртии Александр Бречалов наградили победителей и лауреатов окружного фестиваля "Театральное Приволжье", в котором участвовали артисты 14 регионов, сообщили в пресс-службе главы республики.
Проект "Театральное Приволжье" проводится с 2019 года по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Удмуртия является постоянной площадкой проекта. В сезоне 2021-2022 участвовали 399 театральных коллективов, в которых играют порядка 6 тысяч человек, информирует пресс-служба.
"Я очень рад, что у нас появляется добрая традиция собираться всем театральным сообществом на удмуртской земле, награждать лучших молодых актеров и режиссеров. Фестиваль "Театральное Приволжье" стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа", - приводятся в сообщении слова Комарова, который вручил награды в номинации "Лучший молодежный спектакль".
© Фото : оргкомитет фестиваля "Театральное Приволжье"Фестиваль "Театральное Приволжье"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Театральное Приволжье"
Фестиваль "Театральное Приволжье"
Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей номинации "Лучший детский спектакль" детско-юношеский центр Саратова с постановкой "Чёрная курица или подземные жители". "Для нас большая честь, что финал "Театрального Приволжья" получил постоянную прописку в Удмуртии. Проект дал серьезный толчок для развития театральных студий в школах и вузах. Те спектакли, которые ставили школьные и студенческие театры 14 регионов, это огромный труд наставников, руководителей и коллективов. То, что я увидел, это не только профессионализм. Это от души и от сердца", – сказал он.
© Фото : оргкомитет фестиваля "Театральное Приволжье"Фестиваль "Театральное Приволжье"
© Фото : оргкомитет фестиваля "Театральное Приволжье"
Фестиваль "Театральное Приволжье"
В пресс-службе главы региона рассказали, что призеры отмечены памятными призами, а коллективы – целевыми грантами на новые постановки. "Кроме того, наградили и победителей конкурса афиш и плакатов, параллельно проходившего с театральным конкурсом", - говорится в сообщении.
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