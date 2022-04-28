https://ria.ru/20220428/festival-1785925071.html

Комаров и Бречалов наградили победителей фестиваля "Театральное Приволжье"

Комаров и Бречалов наградили победителей фестиваля "Театральное Приволжье" - РИА Новости, 28.04.2022

Комаров и Бречалов наградили победителей фестиваля "Театральное Приволжье"

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Удмуртии Александр Бречалов наградили победителей и лауреатов... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T13:10

2022-04-28T13:10

2022-04-28T16:25

удмуртская республика

александр бречалов

саратов

россия

общество

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УФА, 28 апр – РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Удмуртии Александр Бречалов наградили победителей и лауреатов окружного фестиваля "Театральное Приволжье", в котором участвовали артисты 14 регионов, сообщили в пресс-службе главы республики.Проект "Театральное Приволжье" проводится с 2019 года по инициативе полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Удмуртия является постоянной площадкой проекта. В сезоне 2021-2022 участвовали 399 театральных коллективов, в которых играют порядка 6 тысяч человек, информирует пресс-служба."Я очень рад, что у нас появляется добрая традиция собираться всем театральным сообществом на удмуртской земле, награждать лучших молодых актеров и режиссеров. Фестиваль "Театральное Приволжье" стал центром притяжения, узнаваемым и объединяющим культурным брендом округа", - приводятся в сообщении слова Комарова, который вручил награды в номинации "Лучший молодежный спектакль".Глава Удмуртии Александр Бречалов наградил победителей номинации "Лучший детский спектакль" детско-юношеский центр Саратова с постановкой "Чёрная курица или подземные жители". "Для нас большая честь, что финал "Театрального Приволжья" получил постоянную прописку в Удмуртии. Проект дал серьезный толчок для развития театральных студий в школах и вузах. Те спектакли, которые ставили школьные и студенческие театры 14 регионов, это огромный труд наставников, руководителей и коллективов. То, что я увидел, это не только профессионализм. Это от души и от сердца", – сказал он.В пресс-службе главы региона рассказали, что призеры отмечены памятными призами, а коллективы – целевыми грантами на новые постановки. "Кроме того, наградили и победителей конкурса афиш и плакатов, параллельно проходившего с театральным конкурсом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220428/premiya-1785885904.html

https://ria.ru/20220425/udmurtiya-1785396467.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

александр бречалов, саратов, россия, общество