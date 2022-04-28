https://ria.ru/20220428/festival-1785890915.html

В Липецкой области прошел сельский фестиваль финграмотности

В Липецкой области прошел сельский фестиваль финграмотности - РИА Новости, 28.04.2022

В Липецкой области прошел сельский фестиваль финграмотности

Более двух тысяч сельских жителей Липецкой области приняли участие в фестивале "Экспедиция финансовой грамотности", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:12

2022-04-28T11:12

2022-04-28T11:12

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Более двух тысяч сельских жителей Липецкой области приняли участие в фестивале "Экспедиция финансовой грамотности", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ведущие эксперты в области финансов регионального центра финансовой грамотности, Отделения Липецк Банка России, Липецкого отделения ПАО Сбербанк, прокуратуры Липецкой области посетили восемь районов области. Они провели лекции, ДОЛ – игры, профессиональные пробы по предпринимательству, мини-олимпиады по сбережениям. Одной из ключевых тем экспедиции стали вопросы финансовой безопасности. Артамонов отметил, что мероприятие вызвало повышенный интерес у сельских жителей области, и организаторы приняли решение продолжить проект "Экспедиция финансовой грамотности" и посетить все районы региона."Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220427/podderzhka-1785761631.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов