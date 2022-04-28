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В Липецкой области прошел сельский фестиваль финграмотности
В Липецкой области прошел сельский фестиваль финграмотности - РИА Новости, 28.04.2022
В Липецкой области прошел сельский фестиваль финграмотности
Более двух тысяч сельских жителей Липецкой области приняли участие в фестивале "Экспедиция финансовой грамотности", сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T11:12
2022-04-28T11:12
2022-04-28T11:12
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости. Более двух тысяч сельских жителей Липецкой области приняли участие в фестивале "Экспедиция финансовой грамотности", сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, ведущие эксперты в области финансов регионального центра финансовой грамотности, Отделения Липецк Банка России, Липецкого отделения ПАО Сбербанк, прокуратуры Липецкой области посетили восемь районов области. Они провели лекции, ДОЛ – игры, профессиональные пробы по предпринимательству, мини-олимпиады по сбережениям. Одной из ключевых тем экспедиции стали вопросы финансовой безопасности. Артамонов отметил, что мероприятие вызвало повышенный интерес у сельских жителей области, и организаторы приняли решение продолжить проект "Экспедиция финансовой грамотности" и посетить все районы региона."Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги", - сказал Артамонов.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 28 апр – РИА Новости
. Более двух тысяч сельских жителей Липецкой области приняли участие в фестивале "Экспедиция финансовой грамотности", сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, ведущие эксперты в области финансов регионального центра финансовой грамотности, Отделения Липецк Банка России, Липецкого отделения ПАО Сбербанк, прокуратуры Липецкой области посетили восемь районов области. Они провели лекции, ДОЛ – игры, профессиональные пробы по предпринимательству, мини-олимпиады по сбережениям. Одной из ключевых тем экспедиции стали вопросы финансовой безопасности.
Артамонов отметил, что мероприятие вызвало повышенный интерес у сельских жителей области, и организаторы приняли решение продолжить проект "Экспедиция финансовой грамотности" и посетить все районы региона.
"Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги", - сказал Артамонов.