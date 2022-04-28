https://ria.ru/20220428/chernogoriya-1786039105.html

Парламент Черногории утвердил новый кабмин во главе с Абазовичем

Парламент Черногории утвердил новый кабмин во главе с Абазовичем - РИА Новости, 28.04.2022

Парламент Черногории утвердил новый кабмин во главе с Абазовичем

Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов утвердили новый состав правительства во главе с бывшим вице-премьером, этническим албанцем... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T21:51

2022-04-28T21:51

2022-04-28T21:52

в мире

мило джуканович

здравко кривокапич

яков милатович

черногория

подгорица (город)

украина

евросоюз

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БЕЛГРАД, 28 апр – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов утвердили новый состав правительства во главе с бывшим вице-премьером, этническим албанцем Дританом Абазовичем, который призвал добиться ускоренного вступления Подгорицы в ЕС на фоне кризиса на Украине.Заседание Скупщины в четверг проходит в исторической столице страны - городе Цетине, там же в 2017 году было принято решение о вступлении в НАТО. Черногорские парламентарии в четверг большинством голосов утвердили нового спикера Скупщины (парламента), депутата Социалистической народной партии (SNP) Даниелу Джурович. Следующим пунктом повестки стало рассмотрение вопроса о новом составе кабмина и его платформе.Кандидат в премьеры напомнил в ходе выступления, что предыдущий состав правительства осудил спецоперацию РФ на Украине, поддержал санкции ЕС и, "несмотря на вызовы и новые кризисы, открылись новые перспективы для Черногории". По его словам, Черногория сможет запросить ускоренный прием и вскоре стать полноправным членом ЕС, но предстоит "согласовать свое законодательство с правовыми нормами ЕС и принять его систему ценностей".За правительство во главе с Абазовичем проголосовали 45 депутатов, против выступили трое членов партии "Социал-демократы", трансляция велась на сайте заксобрания. На заседании отсутствовало значительное число депутатов.Абазович, который станет первым премьером-этническим албанцем в истории Черногории, после оглашения результатов голосования призвал граждан "преодолевать барьеры в своих головах". Главная идея нового кабмина в его видении - создание политической стабильности, обеспечение верховенства закона, привлечение инвестиций, примирение между политическими силами в Черногории и строительство европейского будущего.Абазович 25 апреля обнародовал программу будущего правительства на 25 листах. В составе кабинета 18 министерств и два министра без портфеля, а также четыре вице-премьера, которые будут представлять все национальные и религиозные группы страны. Из известных в России политиков – многолетний глава Социал-демократической партии и бывший спикер парламента Ранко Кривокапич, который выдвинут на пост главы МИД и известен острой критикой официальных Москвы и Белграда.Депутаты Скупщины (парламента) Черногории 4 февраля большинством в 43 голоса из всего 81 вынесли вотум недоверия кабмину предыдущего премьера Здравко Кривокапича, сформированному коалицией партий-победителей после выборов 30 августа 2020 года. Инициатором голосования выступило движение URA вице-премьера Абазовича, к нему присоединились партнеры по коалиции "Черным по белому" и оппозиционные партии, включая правившую около 30 лет страной Демократическую партию социалистов президента Мило Джукановича. Глава государства затем вручил вице-премьеру мандат на формирование нового кабмина.Среди заслуг уходящего правительства министр экономического развития Черногории Яков Милатович называл накопление 400 миллионов евро в казне, два года без внешних госкредитов, годовой экономический рост в 14%, увеличение минимальной зарплаты с 222 до 450 евро и средней с 500 до 700 евро, рост доходов от туризма со 150 до 715 миллионов и минимальной пенсии с 147 до 200 евро. В Подгорице, Никшиче, Будве и других городах Черногории в феврале проходили стихийные протесты в "защиту воли избирателей 30 августа 2020 года" и против отставки правительства, которое создали после выборов осенью 2020 года политические оппоненты Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича, которая правила страной около 30 лет.

https://ria.ru/20220419/politika-1784238045.html

https://ria.ru/20220420/smi-1784558691.html

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в мире, мило джуканович, здравко кривокапич, яков милатович, черногория, подгорица (город), украина, евросоюз, нато