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Парламент Черногории утвердил новый кабмин во главе с Абазовичем - РИА Новости, 28.04.2022
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Парламент Черногории утвердил новый кабмин во главе с Абазовичем
Парламент Черногории утвердил новый кабмин во главе с Абазовичем - РИА Новости, 28.04.2022
Парламент Черногории утвердил новый кабмин во главе с Абазовичем
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов утвердили новый состав правительства во главе с бывшим вице-премьером, этническим албанцем... РИА Новости, 28.04.2022
2022-04-28T21:51
2022-04-28T21:52
в мире
мило джуканович
здравко кривокапич
яков милатович
черногория
подгорица (город)
украина
евросоюз
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БЕЛГРАД, 28 апр – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов утвердили новый состав правительства во главе с бывшим вице-премьером, этническим албанцем Дританом Абазовичем, который призвал добиться ускоренного вступления Подгорицы в ЕС на фоне кризиса на Украине.Заседание Скупщины в четверг проходит в исторической столице страны - городе Цетине, там же в 2017 году было принято решение о вступлении в НАТО. Черногорские парламентарии в четверг большинством голосов утвердили нового спикера Скупщины (парламента), депутата Социалистической народной партии (SNP) Даниелу Джурович. Следующим пунктом повестки стало рассмотрение вопроса о новом составе кабмина и его платформе.Кандидат в премьеры напомнил в ходе выступления, что предыдущий состав правительства осудил спецоперацию РФ на Украине, поддержал санкции ЕС и, "несмотря на вызовы и новые кризисы, открылись новые перспективы для Черногории". По его словам, Черногория сможет запросить ускоренный прием и вскоре стать полноправным членом ЕС, но предстоит "согласовать свое законодательство с правовыми нормами ЕС и принять его систему ценностей".За правительство во главе с Абазовичем проголосовали 45 депутатов, против выступили трое членов партии "Социал-демократы", трансляция велась на сайте заксобрания. На заседании отсутствовало значительное число депутатов.Абазович, который станет первым премьером-этническим албанцем в истории Черногории, после оглашения результатов голосования призвал граждан "преодолевать барьеры в своих головах". Главная идея нового кабмина в его видении - создание политической стабильности, обеспечение верховенства закона, привлечение инвестиций, примирение между политическими силами в Черногории и строительство европейского будущего.Абазович 25 апреля обнародовал программу будущего правительства на 25 листах. В составе кабинета 18 министерств и два министра без портфеля, а также четыре вице-премьера, которые будут представлять все национальные и религиозные группы страны. Из известных в России политиков – многолетний глава Социал-демократической партии и бывший спикер парламента Ранко Кривокапич, который выдвинут на пост главы МИД и известен острой критикой официальных Москвы и Белграда.Депутаты Скупщины (парламента) Черногории 4 февраля большинством в 43 голоса из всего 81 вынесли вотум недоверия кабмину предыдущего премьера Здравко Кривокапича, сформированному коалицией партий-победителей после выборов 30 августа 2020 года. Инициатором голосования выступило движение URA вице-премьера Абазовича, к нему присоединились партнеры по коалиции "Черным по белому" и оппозиционные партии, включая правившую около 30 лет страной Демократическую партию социалистов президента Мило Джукановича. Глава государства затем вручил вице-премьеру мандат на формирование нового кабмина.Среди заслуг уходящего правительства министр экономического развития Черногории Яков Милатович называл накопление 400 миллионов евро в казне, два года без внешних госкредитов, годовой экономический рост в 14%, увеличение минимальной зарплаты с 222 до 450 евро и средней с 500 до 700 евро, рост доходов от туризма со 150 до 715 миллионов и минимальной пенсии с 147 до 200 евро. В Подгорице, Никшиче, Будве и других городах Черногории в феврале проходили стихийные протесты в "защиту воли избирателей 30 августа 2020 года" и против отставки правительства, которое создали после выборов осенью 2020 года политические оппоненты Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича, которая правила страной около 30 лет.
https://ria.ru/20220419/politika-1784238045.html
https://ria.ru/20220420/smi-1784558691.html
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в мире, мило джуканович, здравко кривокапич, яков милатович, черногория, подгорица (город), украина, евросоюз, нато
21:51 28.04.2022 (обновлено: 21:52 28.04.2022)
 
Парламент Черногории утвердил новый кабмин во главе с Абазовичем

Парламент Черногории утвердил новый кабмин во главе с Дританом Абазовичем

© Фото : Skupština Crne GoreВесенняя сессия заседания Парламента Черногории
Весенняя сессия заседания Парламента Черногории - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
© Фото : Skupština Crne Gore
Весенняя сессия заседания Парламента Черногории. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 28 апр – РИА Новости. Депутаты Скупщины (парламента) Черногории большинством голосов утвердили новый состав правительства во главе с бывшим вице-премьером, этническим албанцем Дританом Абазовичем, который призвал добиться ускоренного вступления Подгорицы в ЕС на фоне кризиса на Украине.
Заседание Скупщины в четверг проходит в исторической столице страны - городе Цетине, там же в 2017 году было принято решение о вступлении в НАТО. Черногорские парламентарии в четверг большинством голосов утвердили нового спикера Скупщины (парламента), депутата Социалистической народной партии (SNP) Даниелу Джурович. Следующим пунктом повестки стало рассмотрение вопроса о новом составе кабмина и его платформе.
Кандидат в премьеры напомнил в ходе выступления, что предыдущий состав правительства осудил спецоперацию РФ на Украине, поддержал санкции ЕС и, "несмотря на вызовы и новые кризисы, открылись новые перспективы для Черногории". По его словам, Черногория сможет запросить ускоренный прием и вскоре стать полноправным членом ЕС, но предстоит "согласовать свое законодательство с правовыми нормами ЕС и принять его систему ценностей".
За правительство во главе с Абазовичем проголосовали 45 депутатов, против выступили трое членов партии "Социал-демократы", трансляция велась на сайте заксобрания. На заседании отсутствовало значительное число депутатов.
Флаг Черногории - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
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МИД Черногории извинился за ошибочный пост о разрыве дипотношений с Россией
Абазович, который станет первым премьером-этническим албанцем в истории Черногории, после оглашения результатов голосования призвал граждан "преодолевать барьеры в своих головах". Главная идея нового кабмина в его видении - создание политической стабильности, обеспечение верховенства закона, привлечение инвестиций, примирение между политическими силами в Черногории и строительство европейского будущего.
Абазович 25 апреля обнародовал программу будущего правительства на 25 листах. В составе кабинета 18 министерств и два министра без портфеля, а также четыре вице-премьера, которые будут представлять все национальные и религиозные группы страны. Из известных в России политиков – многолетний глава Социал-демократической партии и бывший спикер парламента Ранко Кривокапич, который выдвинут на пост главы МИД и известен острой критикой официальных Москвы и Белграда.
Депутаты Скупщины (парламента) Черногории 4 февраля большинством в 43 голоса из всего 81 вынесли вотум недоверия кабмину предыдущего премьера Здравко Кривокапича, сформированному коалицией партий-победителей после выборов 30 августа 2020 года. Инициатором голосования выступило движение URA вице-премьера Абазовича, к нему присоединились партнеры по коалиции "Черным по белому" и оппозиционные партии, включая правившую около 30 лет страной Демократическую партию социалистов президента Мило Джукановича. Глава государства затем вручил вице-премьеру мандат на формирование нового кабмина.
Среди заслуг уходящего правительства министр экономического развития Черногории Яков Милатович называл накопление 400 миллионов евро в казне, два года без внешних госкредитов, годовой экономический рост в 14%, увеличение минимальной зарплаты с 222 до 450 евро и средней с 500 до 700 евро, рост доходов от туризма со 150 до 715 миллионов и минимальной пенсии с 147 до 200 евро. В Подгорице, Никшиче, Будве и других городах Черногории в феврале проходили стихийные протесты в "защиту воли избирателей 30 августа 2020 года" и против отставки правительства, которое создали после выборов осенью 2020 года политические оппоненты Демократической партии социалистов президента Мило Джукановича, которая правила страной около 30 лет.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 18:09Медиавойны
В Черногории призвали провайдеров отключить вещание RT и Sputnik
 
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