https://ria.ru/20220428/adygeya-1785876015.html

В Адыгее спасатели сняли с горы трех потерявших палатку туристов

В Адыгее спасатели сняли с горы трех потерявших палатку туристов - РИА Новости, 28.04.2022

В Адыгее спасатели сняли с горы трех потерявших палатку туристов

Спасатели вертолетом эвакуировали туристов со склона горы Большой Тхач, расположенной на границе Кубани и Адыгеи, сообщает пресс-служба Южного регионального... РИА Новости, 28.04.2022

2022-04-28T11:03

2022-04-28T11:03

2022-04-28T11:03

туризм

туризм

новости - туризм

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 28 апр — РИА Новости. Спасатели вертолетом эвакуировали туристов со склона горы Большой Тхач, расположенной на границе Кубани и Адыгеи, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России."Бортом вертолета Ка-32 эвакуировали троих участников незарегистрированной тургруппы. Путешественники находились на высоте 2300 метров над уровнем моря. Они рассказали, что на третий день похода, совершая восхождение, не рассчитали свои силы и подготовку, из-за чего оказались в форс-мажорной ситуации", — говорится в сообщении.После получения вызова на помощь туристам из Москвы направились спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС. Из-за удаленности объекта и сложности горного рельефа было принято решение лететь вертолетом."Экипировка и снаряжение туристов не соответствовали выбранному маршруту. Также неожиданностью для них стал значительный снежный покров. Они опасались, что сорвутся на склоне", — рассказал замначальника ЮРПСО Юрий Фомин. К тому же, путешественники не спали всю ночь, так как не смогли поставить палатку, ее порвало порывами ветра.

https://ria.ru/20220425/kalmykiya-1784708296.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика адыгея, туристы