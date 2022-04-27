https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785831158.html
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей - РИА Новости, 27.04.2022
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
Телеканал "Россия 1" показал кадры прибытия летчика Константина Ярошенко в Москву и воссоединения с семьей. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:01
2022-04-27T21:01
2022-04-27T21:52
россия
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тревор рид
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" показал кадры прибытия летчика Константина Ярошенко в Москву и воссоединения с семьей.Самолет с Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, приземлился во "Внуково" в Москве в среду вечером.Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html
https://ria.ru/20220427/obmen-1785819193.html
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Константин Ярошенко встретился с родными в Москве
Константин Ярошенко встретился с родными в Москве по прилету во "Внуково"
2022-04-27T21:01
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, в мире, сша, тревор рид, москва
21:01 27.04.2022 (обновлено: 21:52 27.04.2022)
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
"Россия 1" показала кадры прибытия летчика Ярошенко в Москву и воссоединения с семьей
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Телеканал "Россия 1" показал кадры
прибытия летчика Константина Ярошенко в Москву и воссоединения с семьей.
Самолет с Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, приземлился во "Внуково" в Москве в среду вечером.
Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.