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Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей - РИА Новости, 27.04.2022
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Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей - РИА Новости, 27.04.2022
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
Телеканал "Россия 1" показал кадры прибытия летчика Константина Ярошенко в Москву и воссоединения с семьей. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T21:01
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россия
в мире
сша
тревор рид
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" показал кадры прибытия летчика Константина Ярошенко в Москву и воссоединения с семьей.Самолет с Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, приземлился во "Внуково" в Москве в среду вечером.Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
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Константин Ярошенко встретился с родными в Москве
Константин Ярошенко встретился с родными в Москве по прилету во "Внуково"
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россия, в мире, сша, тревор рид, москва
21:01 27.04.2022 (обновлено: 21:52 27.04.2022)
 
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей

"Россия 1" показала кадры прибытия летчика Ярошенко в Москву и воссоединения с семьей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Телеканал "Россия 1" показал кадры прибытия летчика Константина Ярошенко в Москву и воссоединения с семьей.
Самолет с Ярошенко, которого обменяли на американского студента Тревора Рида, приземлился во "Внуково" в Москве в среду вечером.
Жена Константина Ярошенко Виктория - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 15:01
Жена Ярошенко рассказала детали его обмена
Ранее в МИД РФ сообщили журналистам, что в результате переговорного процесса 27 апреля состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.
Головинский суд Москвы летом 2020 года приговорил бывшего студента из Техаса Рида к девяти годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к полицейским. Американца также обязали выплатить по 100 тысяч рублей обоим стражам порядка в качестве компенсации.
Константин Ярошенко во время обмена
Вчера, 19:00
Источник: Ярошенко доставили к месту обмена в кандалах и без документов
 
РоссияВ миреСШАТревор РидМосква
 
 
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