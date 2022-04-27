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ВТБ увеличил число активных клиентов на 100 тысяч человек с начала года

ВТБ увеличил число активных клиентов на 100 тысяч человек с начала года - РИА Новости, 27.04.2022

ВТБ увеличил число активных клиентов на 100 тысяч человек с начала года

ВТБ, несмотря на введенные в феврале ограничения Запада, сохранил активную клиентскую базу и даже увеличил этот показатель на 100 тысяч человек с начала года –... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T13:56

2022-04-27T13:56

2022-04-27T13:56

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. ВТБ, несмотря на введенные в феврале ограничения Запада, сохранил активную клиентскую базу и даже увеличил этот показатель на 100 тысяч человек с начала года – до 16,1 миллиона, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.Его высказывания цитирует пресс-служба банка со ссылкой на интервью банкира газете "Ведомости"."Наш самый жесткий сценарий предполагал рост нагрузки на все каналы взаимодействия в 5 раз, но мы обошлись ростом в 2,5 раза. В обычный день офисы банка посещает примерно 100 тысяч человек. В самый напряженный период, начиная с 24 февраля, к нам приходило по 270 тысяч. Несмотря на это, мы ввели правило работы "до последнего клиента", обслуживая всех полностью. Резко увеличилась нагрузка и в цифровом канале. Часть работников головной организации перешли на работу в отделения "волонтерами". Весь банк работал исключительно на обслуживание клиентов", – сказал Печатников.По его словам, комплекс мер, который был принят ВТБ, позволил оперативно справится с возросшим клиентопотоком и продолжить стабильное обслуживание клиентов в стандартном режиме. Печатников отметил, что сегодня число посетителей в офисах уже восстановилось до привычных значений. Всего же за первый квартал банку удалось сохранить свою клиентскую базу, а по итогам апреля она превысит 16,1 миллиона человек. "Так что с начала года клиентская база у нас не сократилась, а даже выросла на 100 тысяч клиентов", – заявил он.Он отметил, что ВТБ продолжает активное развитие своих цифровых сервисов, в том числе – интернет-банка. На текущий момент одна из основных задач розничного бизнеса – активно развивать мобильную версию интернет-банка, доводить ее по функциональности до полноценного мобильного сервиса в смартфоне. В середине апреля для пользователей ВТБ стал доступен новый интернет-банк, в котором появились более 35 улучшений и финансовых сервисов. Новая версия сохранила максимальный уровень надежности и безопасности.По его словам, сегодня ВТБ сохраняет свои планы по работе с широким спектром клиентских сегментов. Банк расширяет число зарплатных проектов, предоставляя клиентам передовые цифровые сервисы и комплексные продукты. Активизируется работа с пенсионерами, молодежью, семьями с детьми, в том числе в части поддержки уязвимых категорий населения. С 2021 года в качестве дополнительных выплат банк уже направил им свыше 2 миллиардов рублей, в этом году на эти же цели планируется потратить сопоставимую сумму.

https://ria.ru/20220418/prilozhenie-1784101737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия