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ВТБ увеличил число активных клиентов на 100 тысяч человек с начала года - РИА Новости, 27.04.2022
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ВТБ увеличил число активных клиентов на 100 тысяч человек с начала года
ВТБ увеличил число активных клиентов на 100 тысяч человек с начала года - РИА Новости, 27.04.2022
ВТБ увеличил число активных клиентов на 100 тысяч человек с начала года
ВТБ, несмотря на введенные в феврале ограничения Запада, сохранил активную клиентскую базу и даже увеличил этот показатель на 100 тысяч человек с начала года –... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T13:56
2022-04-27T13:56
новости компаний - экономика
втб
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. ВТБ, несмотря на введенные в феврале ограничения Запада, сохранил активную клиентскую базу и даже увеличил этот показатель на 100 тысяч человек с начала года – до 16,1 миллиона, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.Его высказывания цитирует пресс-служба банка со ссылкой на интервью банкира газете "Ведомости"."Наш самый жесткий сценарий предполагал рост нагрузки на все каналы взаимодействия в 5 раз, но мы обошлись ростом в 2,5 раза. В обычный день офисы банка посещает примерно 100 тысяч человек. В самый напряженный период, начиная с 24 февраля, к нам приходило по 270 тысяч. Несмотря на это, мы ввели правило работы "до последнего клиента", обслуживая всех полностью. Резко увеличилась нагрузка и в цифровом канале. Часть работников головной организации перешли на работу в отделения "волонтерами". Весь банк работал исключительно на обслуживание клиентов", – сказал Печатников.По его словам, комплекс мер, который был принят ВТБ, позволил оперативно справится с возросшим клиентопотоком и продолжить стабильное обслуживание клиентов в стандартном режиме. Печатников отметил, что сегодня число посетителей в офисах уже восстановилось до привычных значений. Всего же за первый квартал банку удалось сохранить свою клиентскую базу, а по итогам апреля она превысит 16,1 миллиона человек. "Так что с начала года клиентская база у нас не сократилась, а даже выросла на 100 тысяч клиентов", – заявил он.Он отметил, что ВТБ продолжает активное развитие своих цифровых сервисов, в том числе – интернет-банка. На текущий момент одна из основных задач розничного бизнеса – активно развивать мобильную версию интернет-банка, доводить ее по функциональности до полноценного мобильного сервиса в смартфоне. В середине апреля для пользователей ВТБ стал доступен новый интернет-банк, в котором появились более 35 улучшений и финансовых сервисов. Новая версия сохранила максимальный уровень надежности и безопасности.По его словам, сегодня ВТБ сохраняет свои планы по работе с широким спектром клиентских сегментов. Банк расширяет число зарплатных проектов, предоставляя клиентам передовые цифровые сервисы и комплексные продукты. Активизируется работа с пенсионерами, молодежью, семьями с детьми, в том числе в части поддержки уязвимых категорий населения. С 2021 года в качестве дополнительных выплат банк уже направил им свыше 2 миллиардов рублей, в этом году на эти же цели планируется потратить сопоставимую сумму.
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новости компаний - экономика, втб, россия
13:56 27.04.2022
 

ВТБ увеличил число активных клиентов на 100 тысяч человек с начала года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. ВТБ, несмотря на введенные в феврале ограничения Запада, сохранил активную клиентскую базу и даже увеличил этот показатель на 100 тысяч человек с начала года – до 16,1 миллиона, сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Его высказывания цитирует пресс-служба банка со ссылкой на интервью банкира газете "Ведомости".
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"Наш самый жесткий сценарий предполагал рост нагрузки на все каналы взаимодействия в 5 раз, но мы обошлись ростом в 2,5 раза. В обычный день офисы банка посещает примерно 100 тысяч человек. В самый напряженный период, начиная с 24 февраля, к нам приходило по 270 тысяч. Несмотря на это, мы ввели правило работы "до последнего клиента", обслуживая всех полностью. Резко увеличилась нагрузка и в цифровом канале. Часть работников головной организации перешли на работу в отделения "волонтерами". Весь банк работал исключительно на обслуживание клиентов", – сказал Печатников.
По его словам, комплекс мер, который был принят ВТБ, позволил оперативно справится с возросшим клиентопотоком и продолжить стабильное обслуживание клиентов в стандартном режиме. Печатников отметил, что сегодня число посетителей в офисах уже восстановилось до привычных значений. Всего же за первый квартал банку удалось сохранить свою клиентскую базу, а по итогам апреля она превысит 16,1 миллиона человек. "Так что с начала года клиентская база у нас не сократилась, а даже выросла на 100 тысяч клиентов", – заявил он.
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Он отметил, что ВТБ продолжает активное развитие своих цифровых сервисов, в том числе – интернет-банка. На текущий момент одна из основных задач розничного бизнеса – активно развивать мобильную версию интернет-банка, доводить ее по функциональности до полноценного мобильного сервиса в смартфоне. В середине апреля для пользователей ВТБ стал доступен новый интернет-банк, в котором появились более 35 улучшений и финансовых сервисов. Новая версия сохранила максимальный уровень надежности и безопасности.
"Мы четко осознаем, что, адаптируясь, мы не только продолжаем обслуживание в полном объеме, но и имеем все шансы пройти этот период турбулентности максимально спокойно для наших клиентов. Конечно, предстоит еще огромная работа, но понятно, что мы остаемся ключевым игроком на банковском рынке, сохраняя доверие клиентов и, следовательно, свои позиции", – сказал Печатников.
По его словам, сегодня ВТБ сохраняет свои планы по работе с широким спектром клиентских сегментов. Банк расширяет число зарплатных проектов, предоставляя клиентам передовые цифровые сервисы и комплексные продукты. Активизируется работа с пенсионерами, молодежью, семьями с детьми, в том числе в части поддержки уязвимых категорий населения. С 2021 года в качестве дополнительных выплат банк уже направил им свыше 2 миллиардов рублей, в этом году на эти же цели планируется потратить сопоставимую сумму.
 
Новости компаний - ЭкономикаВТБРоссия
 
 
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