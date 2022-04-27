https://ria.ru/20220427/vozvraschenie-1785814164.html

В Совфеде выразили надежду на возвращение других россиян вслед за Ярошенко

В Совфеде выразили надежду на возвращение других россиян вслед за Ярошенко - РИА Новости, 27.04.2022

В Совфеде выразили надежду на возвращение других россиян вслед за Ярошенко

Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко позволяет рассчитывать на то, что Россия сможет вернуть и других... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T18:32

2022-04-27T18:32

2022-04-27T18:32

в мире

россия

сша

совет федерации рф

андрей климов

виктор бут

константин ярошенко

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко позволяет рассчитывать на то, что Россия сможет вернуть и других своих граждан, "незаконно выкраденных США" и так же находящихся в американских тюрьмах, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов."Возможно, действительно пробита пробка, которую сами американцы организовали, и не только Виктора Бута, но и других граждан России, кого США выкрали с нарушением всех международных норм, мы сможем вернуть на Родину", - заявил он."Будем считать, что это первая ласточка в деле возвращения наших сограждан", - добавил Климов.

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html

россия

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, совет федерации рф, андрей климов, виктор бут, константин ярошенко