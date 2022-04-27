https://ria.ru/20220427/vozvraschenie-1785814164.html
В Совфеде выразили надежду на возвращение других россиян вслед за Ярошенко
В Совфеде выразили надежду на возвращение других россиян вслед за Ярошенко - РИА Новости, 27.04.2022
В Совфеде выразили надежду на возвращение других россиян вслед за Ярошенко
Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко позволяет рассчитывать на то, что Россия сможет вернуть и других... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T18:32
2022-04-27T18:32
2022-04-27T18:32
в мире
россия
сша
совет федерации рф
андрей климов
виктор бут
константин ярошенко
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рида на россиянина Константина Ярошенко позволяет рассчитывать на то, что Россия сможет вернуть и других своих граждан, "незаконно выкраденных США" и так же находящихся в американских тюрьмах, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов."Возможно, действительно пробита пробка, которую сами американцы организовали, и не только Виктора Бута, но и других граждан России, кого США выкрали с нарушением всех международных норм, мы сможем вернуть на Родину", - заявил он."Будем считать, что это первая ласточка в деле возвращения наших сограждан", - добавил Климов.
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, совет федерации рф, андрей климов, виктор бут, константин ярошенко
В Совфеде выразили надежду на возвращение других россиян вслед за Ярошенко
Сенатор Климов выразил надежду на возвращение вслед за Ярошенко других заключенных россиян