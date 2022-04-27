https://ria.ru/20220427/ukraina-1785682373.html

Российские артиллеристы поразили семь складов боеприпасов на Украине

Российские артиллеристы поразили семь складов боеприпасов на Украине - РИА Новости, 27.04.2022

Российские артиллеристы поразили семь складов боеприпасов на Украине

Российские ракетные войска и артиллерия поразили 432 района сосредоточения живой силы и техники, а также 67 артиллерийских позиций, две батареи РСЗО и семь... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:42

2022-04-27T10:42

2022-04-27T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили 432 района сосредоточения живой силы и техники, а также 67 артиллерийских позиций, две батареи РСЗО и семь складов боеприпасов, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи. Поражены 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

украина

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

безопасность, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)