https://ria.ru/20220427/ukraina-1785682373.html
Российские артиллеристы поразили семь складов боеприпасов на Украине
Российские артиллеристы поразили семь складов боеприпасов на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
Российские артиллеристы поразили семь складов боеприпасов на Украине
Российские ракетные войска и артиллерия поразили 432 района сосредоточения живой силы и техники, а также 67 артиллерийских позиций, две батареи РСЗО и семь... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:42
2022-04-27T10:42
2022-04-27T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784372455_0:0:3477:1957_1920x0_80_0_0_7549d878373a0434e516e3a04dd2f0eb.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили 432 района сосредоточения живой силы и техники, а также 67 артиллерийских позиций, две батареи РСЗО и семь складов боеприпасов, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи. Поражены 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784372455_103:0:2832:2047_1920x0_80_0_0_463a81168b00afc75f8ab5473788f774.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:42 27.04.2022 (обновлено: 10:55 27.04.2022)
Российские артиллеристы поразили семь складов боеприпасов на Украине
Российские артиллеристы поразили 432 района скопления живой силы и техники на Украине