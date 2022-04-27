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Российские артиллеристы поразили семь складов боеприпасов на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/ukraina-1785682373.html
Российские артиллеристы поразили семь складов боеприпасов на Украине
Российские артиллеристы поразили семь складов боеприпасов на Украине - РИА Новости, 27.04.2022
Российские артиллеристы поразили семь складов боеприпасов на Украине
Российские ракетные войска и артиллерия поразили 432 района сосредоточения живой силы и техники, а также 67 артиллерийских позиций, две батареи РСЗО и семь... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:42
2022-04-27T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили 432 района сосредоточения живой силы и техники, а также 67 артиллерийских позиций, две батареи РСЗО и семь складов боеприпасов, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи. Поражены 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов", - сказал Конашенков.
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безопасность, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
10:42 27.04.2022 (обновлено: 10:55 27.04.2022)
 
Российские артиллеристы поразили семь складов боеприпасов на Украине

Российские артиллеристы поразили 432 района скопления живой силы и техники на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГаубицы Д-30 под Мариуполем
Гаубицы Д-30 под Мариуполем - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Российские ракетные войска и артиллерия поразили 432 района сосредоточения живой силы и техники, а также 67 артиллерийских позиций, две батареи РСЗО и семь складов боеприпасов, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи. Поражены 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов", - сказал Конашенков.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьУкраинаИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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