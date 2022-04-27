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Российская авиация за ночь поразила 59 военных объектов на Украине

Российская авиация за ночь поразила 59 военных объектов на Украине - РИА Новости, 27.04.2022

Российская авиация за ночь поразила 59 военных объектов на Украине

Авиация РФ за ночь поразила 59 военных объектов Украины, уничтожено более 120 украинских боевиков, сообщил журналистам в среду официальный представитель... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:36

2022-04-27T10:36

2022-04-27T10:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

донбасс

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Авиация РФ за ночь поразила 59 военных объектов Украины, уничтожено более 120 украинских боевиков, сообщил журналистам в среду официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков."Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражено 59 военных объектов Украины. Среди них 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Славянска", - сказал генерал.Он уточнил, что "в результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря; остатки группировки противника заблокированы на территории металлургического комбината "Азовсталь". В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 года была провозглашена республика. Под контролем Киева остаются города Северодонецк, Лисичанск и ряд других населенных пунктов этой агломерации.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков, донбасс, бук (зенитный ракетный комплекс), сергей лавров, владимир путин