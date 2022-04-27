https://ria.ru/20220427/stroitelstvo-1785745246.html

Стартовала вторая очередь строительства комплекса "Албазинский острог"

Стартовала вторая очередь строительства комплекса "Албазинский острог" - РИА Новости, 27.04.2022

Стартовала вторая очередь строительства комплекса "Албазинский острог"

Вторая очередь строительства комплекса "Албазинский острог" стартовала по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова на полигоне Дальневосточного... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T14:20

2022-04-27T14:20

2022-04-27T14:20

амурская область

общество

амурская область

амур (река)

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апр – РИА Новости. Вторая очередь строительства комплекса "Албазинский острог" стартовала по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, сообщает правительство региона.Сейчас региональное министерство строительства и архитектуры разрабатывает "дорожную карту" по строительству и вводу в эксплуатацию объекта, уже начались строительно-монтажные работы, на подготовленную площадку завозятся необходимые материалы. Работы по фундаменту и инженерным сетям уже практически выполнены.Воссозданный комплекс "Албазинский острог" станет музеем под открытым небом. Региональное министерство культуры и национальной политики планирует организовывать здесь выставки, проводить исторические фестивали и военно-патриотические занятия. Сейчас разрабатывается концепция и дизайн-проект, продумывается экспозиционная часть музейно-выставочного комплекса."Копия Албазинского острога – это важный туристический объект. Нужно продумать маршруты и согласовать их с подрядчиком, чтобы во время строительства второй очереди жители и гости области могли его посещать. Важно обеспечить безопасность людей на объекте", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.В прошлом году в Амурском парке "Патриот" был открыт так называемый "малый острог". Весь историко-архитектурный комплекс "Албазинский острог" планируется сдать к декабрю этого года. Проект реализует ГК "Петропавловск" совместно с правительством Амурской области.Албазинский острог — археологический памятник федерального значения, это первое укреплённое поселение русских первопроходцев на Амуре в XVII веке. Казаки прославили крепость героической обороной от манчжуров.

https://ria.ru/20220426/dorogi-1785507646.html

https://ria.ru/20220414/zhile-1783486641.html

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амур (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, амурская область, амур (река), василий орлов (губернатор)