Стартовала вторая очередь строительства комплекса "Албазинский острог"
В Амурской области стартовала вторая очередь строительства комплекса "Албазинский острог"
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 апр – РИА Новости. Вторая очередь строительства комплекса "Албазинский острог" стартовала по поручению губернатора Амурской области Василия Орлова на полигоне Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, сообщает правительство региона.
Сейчас региональное министерство строительства и архитектуры разрабатывает "дорожную карту" по строительству и вводу в эксплуатацию объекта, уже начались строительно-монтажные работы, на подготовленную площадку завозятся необходимые материалы. Работы по фундаменту и инженерным сетям уже практически выполнены.
Воссозданный комплекс "Албазинский острог" станет музеем под открытым небом. Региональное министерство культуры и национальной политики планирует организовывать здесь выставки, проводить исторические фестивали и военно-патриотические занятия. Сейчас разрабатывается концепция и дизайн-проект, продумывается экспозиционная часть музейно-выставочного комплекса.
"Копия Албазинского острога – это важный туристический объект. Нужно продумать маршруты и согласовать их с подрядчиком, чтобы во время строительства второй очереди жители и гости области могли его посещать. Важно обеспечить безопасность людей на объекте", - сказал Орлов, его цитирует правительство Амурской области.
В прошлом году в Амурском парке "Патриот" был открыт так называемый "малый острог". Весь историко-архитектурный комплекс "Албазинский острог" планируется сдать к декабрю этого года. Проект реализует ГК "Петропавловск" совместно с правительством Амурской области.
Албазинский острог — археологический памятник федерального значения, это первое укреплённое поселение русских первопроходцев на Амуре в XVII веке. Казаки прославили крепость героической обороной от манчжуров.