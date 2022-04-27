https://ria.ru/20220427/spetsialisty-1785663899.html

Иностранным IT-специалистам упростят выдачу вида на жительство

Иностранным IT-специалистам упростят выдачу вида на жительство - РИА Новости, 27.04.2022

Иностранным IT-специалистам упростят выдачу вида на жительство

Правительство РФ разработало законопроект о выдаче вида на жительство иностранным программистам по упрощенной схеме, сообщает РБК. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:07

2022-04-27T09:07

2022-04-27T09:07

технологии

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство РФ разработало законопроект о выдаче вида на жительство иностранным программистам по упрощенной схеме, сообщает РБК.МВД и Минтруд разработали поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в России", согласно которым зарубежные IT-специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Документ, по информации издания, рассматривался на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 25 апреля. Источник газеты в аппарате правительства сообщил, что он был одобрен.Законопроект предполагает, что иностранным айтишникам, работающим в российских технологических компаниях с аккредитацией, для получения вида на жительство необязательно иметь разрешение на временное проживание. Если сотрудник расторгнет трудовой договор и через 30 дней после этого не найдет новую работу в другой аккредитованной организации, вид на жительство аннулируется.Сейчас, чтобы получить ВНЖ, иностранным гражданам нужно год прожить в России на основании разрешения на временное проживание, исключение делается бывшим гражданам СССР, детям граждан РФ, высококвалифицированным специалистам и членам их семей, выпускникам российских вузов и ряду других категорий.Также поправки предполагают, что работодатель получит право привлекать и использовать зарубежных специалистов без разрешения на использование иностранных работников, а последние смогут работать без соответствующего разрешения или патента.

https://ria.ru/20220425/otsrochka-1785393891.html

https://ria.ru/20220425/chernyshenko-1785405363.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)