https://ria.ru/20220427/spetsialisty-1785663899.html
Иностранным IT-специалистам упростят выдачу вида на жительство
Иностранным IT-специалистам упростят выдачу вида на жительство - РИА Новости, 27.04.2022
Иностранным IT-специалистам упростят выдачу вида на жительство
Правительство РФ разработало законопроект о выдаче вида на жительство иностранным программистам по упрощенной схеме, сообщает РБК. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:07
2022-04-27T09:07
2022-04-27T09:07
технологии
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство РФ разработало законопроект о выдаче вида на жительство иностранным программистам по упрощенной схеме, сообщает РБК.МВД и Минтруд разработали поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в России", согласно которым зарубежные IT-специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Документ, по информации издания, рассматривался на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 25 апреля. Источник газеты в аппарате правительства сообщил, что он был одобрен.Законопроект предполагает, что иностранным айтишникам, работающим в российских технологических компаниях с аккредитацией, для получения вида на жительство необязательно иметь разрешение на временное проживание. Если сотрудник расторгнет трудовой договор и через 30 дней после этого не найдет новую работу в другой аккредитованной организации, вид на жительство аннулируется.Сейчас, чтобы получить ВНЖ, иностранным гражданам нужно год прожить в России на основании разрешения на временное проживание, исключение делается бывшим гражданам СССР, детям граждан РФ, высококвалифицированным специалистам и членам их семей, выпускникам российских вузов и ряду других категорий.Также поправки предполагают, что работодатель получит право привлекать и использовать зарубежных специалистов без разрешения на использование иностранных работников, а последние смогут работать без соответствующего разрешения или патента.
https://ria.ru/20220425/otsrochka-1785393891.html
https://ria.ru/20220425/chernyshenko-1785405363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Иностранным IT-специалистам упростят выдачу вида на жительство
РБК: в России упростят выдачу вида на жительство иностранным IT- специалистам
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости.
Правительство РФ разработало законопроект о выдаче вида на жительство иностранным программистам по упрощенной схеме, сообщает РБК
.
МВД и Минтруд разработали поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в России", согласно которым зарубежные IT-специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Документ, по информации издания, рассматривался на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 25 апреля. Источник газеты в аппарате правительства сообщил, что он был одобрен.
Законопроект предполагает, что иностранным айтишникам, работающим в российских технологических компаниях с аккредитацией, для получения вида на жительство необязательно иметь разрешение на временное проживание. Если сотрудник расторгнет трудовой договор и через 30 дней после этого не найдет новую работу в другой аккредитованной организации, вид на жительство аннулируется.
Сейчас, чтобы получить ВНЖ, иностранным гражданам нужно год прожить в России
на основании разрешения на временное проживание, исключение делается бывшим гражданам СССР, детям граждан РФ, высококвалифицированным специалистам и членам их семей, выпускникам российских вузов и ряду других категорий.
Также поправки предполагают, что работодатель получит право привлекать и использовать зарубежных специалистов без разрешения на использование иностранных работников, а последние смогут работать без соответствующего разрешения или патента.