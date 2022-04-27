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Иностранным IT-специалистам упростят выдачу вида на жительство - РИА Новости, 27.04.2022
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Иностранным IT-специалистам упростят выдачу вида на жительство
Иностранным IT-специалистам упростят выдачу вида на жительство - РИА Новости, 27.04.2022
Иностранным IT-специалистам упростят выдачу вида на жительство
Правительство РФ разработало законопроект о выдаче вида на жительство иностранным программистам по упрощенной схеме, сообщает РБК. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:07
2022-04-27T09:07
технологии
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство РФ разработало законопроект о выдаче вида на жительство иностранным программистам по упрощенной схеме, сообщает РБК.МВД и Минтруд разработали поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в России", согласно которым зарубежные IT-специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Документ, по информации издания, рассматривался на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 25 апреля. Источник газеты в аппарате правительства сообщил, что он был одобрен.Законопроект предполагает, что иностранным айтишникам, работающим в российских технологических компаниях с аккредитацией, для получения вида на жительство необязательно иметь разрешение на временное проживание. Если сотрудник расторгнет трудовой договор и через 30 дней после этого не найдет новую работу в другой аккредитованной организации, вид на жительство аннулируется.Сейчас, чтобы получить ВНЖ, иностранным гражданам нужно год прожить в России на основании разрешения на временное проживание, исключение делается бывшим гражданам СССР, детям граждан РФ, высококвалифицированным специалистам и членам их семей, выпускникам российских вузов и ряду других категорий.Также поправки предполагают, что работодатель получит право привлекать и использовать зарубежных специалистов без разрешения на использование иностранных работников, а последние смогут работать без соответствующего разрешения или патента.
https://ria.ru/20220425/otsrochka-1785393891.html
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технологии, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
09:07 27.04.2022
 
Иностранным IT-специалистам упростят выдачу вида на жительство

РБК: в России упростят выдачу вида на жительство иностранным IT- специалистам

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди за ноутбуками
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Depositphotos / HayDmitriy
Молодые люди за ноутбуками. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Правительство РФ разработало законопроект о выдаче вида на жительство иностранным программистам по упрощенной схеме, сообщает РБК.
МВД и Минтруд разработали поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в России", согласно которым зарубежные IT-специалисты смогут получать вид на жительство в упрощенном порядке. Документ, по информации издания, рассматривался на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 25 апреля. Источник газеты в аппарате правительства сообщил, что он был одобрен.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 19:38
Турчак предложил давать отсрочку от армии широкому кругу IT-специалистов
Законопроект предполагает, что иностранным айтишникам, работающим в российских технологических компаниях с аккредитацией, для получения вида на жительство необязательно иметь разрешение на временное проживание. Если сотрудник расторгнет трудовой договор и через 30 дней после этого не найдет новую работу в другой аккредитованной организации, вид на жительство аннулируется.
Сейчас, чтобы получить ВНЖ, иностранным гражданам нужно год прожить в России на основании разрешения на временное проживание, исключение делается бывшим гражданам СССР, детям граждан РФ, высококвалифицированным специалистам и членам их семей, выпускникам российских вузов и ряду других категорий.
Также поправки предполагают, что работодатель получит право привлекать и использовать зарубежных специалистов без разрешения на использование иностранных работников, а последние смогут работать без соответствующего разрешения или патента.
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 21:16
Чернышенко: правительство поддержит до 30 тысяч IT-стартапов к 2030 году
 
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