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Следствие попросило арестовать троих подозреваемых в покушении на Соловьева - РИА Новости, 27.04.2022
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Следствие попросило арестовать троих подозреваемых в покушении на Соловьева
Следствие попросило арестовать троих подозреваемых в покушении на Соловьева - РИА Новости, 27.04.2022
Следствие попросило арестовать троих подозреваемых в покушении на Соловьева
В Басманный суд Москвы поступило ещё три ходатайства об аресте подозреваемых в попытке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьева, сообщили РИА... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:05
2022-04-27T15:14
происшествия
владимир соловьев (телеведущий)
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ещё три ходатайства об аресте подозреваемых в попытке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В Басманный районный суд города Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пронского Андрея, Белякова Владимира, Степанова Владимира, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.144, ч.1 ст.30, п. "б", "е", "ж", "з" ч.2 ст.105 УК РФ ", - рассказал собеседник агентства.Следствие просит отправить их в СИЗО до 25 июня.Накануне суд арестовал первых двух фигурантов - Максима Дружинина и Василия Стрижакова. Вопрос решался в закрытом от публики режиме, оба вину не признают.Подозреваемым вменяются статьи УК "приготовление к убийству в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220425/solovev-1785337568.html
россия
москва
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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происшествия, владимир соловьев (телеведущий), россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:05 27.04.2022 (обновлено: 15:14 27.04.2022)
 
Следствие попросило арестовать троих подозреваемых в покушении на Соловьева

Следствие просит суд арестовать еще троих подозреваемых в покушении на ведущего Соловьева

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМаксим Дружинин, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы
Максим Дружинин, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Максим Дружинин, обвиняемый по делу о покушении на телеведущего Владимира Соловьева, в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ещё три ходатайства об аресте подозреваемых в попытке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В Басманный районный суд города Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пронского Андрея, Белякова Владимира, Степанова Владимира, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.144, ч.1 ст.30, п. "б", "е", "ж", "з" ч.2 ст.105 УК РФ ", - рассказал собеседник агентства.
Следствие просит отправить их в СИЗО до 25 июня.
Накануне суд арестовал первых двух фигурантов - Максима Дружинина и Василия Стрижакова. Вопрос решался в закрытом от публики режиме, оба вину не признают.
Подозреваемым вменяются статьи УК "приготовление к убийству в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".
В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 16:03
Задержанные неонацисты планировали подорвать машину телеведущего Соловьева
В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.
Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.
Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
ПроисшествияВладимир Соловьев (телеведущий)РоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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