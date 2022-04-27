https://ria.ru/20220427/solovev-1785688836.html

Следствие попросило арестовать троих подозреваемых в покушении на Соловьева

Следствие попросило арестовать троих подозреваемых в покушении на Соловьева - РИА Новости, 27.04.2022

Следствие попросило арестовать троих подозреваемых в покушении на Соловьева

В Басманный суд Москвы поступило ещё три ходатайства об аресте подозреваемых в попытке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьева, сообщили РИА... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:05

2022-04-27T11:05

2022-04-27T15:14

происшествия

владимир соловьев (телеведущий)

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Басманный суд Москвы поступило ещё три ходатайства об аресте подозреваемых в попытке покушения на убийство телеведущего Владимира Соловьева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."В Басманный районный суд города Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пронского Андрея, Белякова Владимира, Степанова Владимира, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.144, ч.1 ст.30, п. "б", "е", "ж", "з" ч.2 ст.105 УК РФ ", - рассказал собеседник агентства.Следствие просит отправить их в СИЗО до 25 июня.Накануне суд арестовал первых двух фигурантов - Максима Дружинина и Василия Стрижакова. Вопрос решался в закрытом от публики режиме, оба вину не признают.Подозреваемым вменяются статьи УК "приготовление к убийству в отношении лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом, сопряженное с разбоем группой лиц", "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом".В понедельник ФСБ сообщила о задержании шести членов неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. ФСБ отметила, что члены преступной группы дали признательные показания о подготовке убийства, после которого планировали скрыться за рубежом.В ходе обысков у задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь коктейлей Молотова, шесть пистолетов Макарова, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотики, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, нацистская литература и атрибутика.Как следует из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России, задержанные в Москве неонацисты также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева и главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова, режиссера Тиграна Кеосаяна, планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации РФ на Украине.Киселев, комментируя планы Киева убить Соловьева, назвал вранье единственным методом информработы Украины и отметил, что преследования журналистов в этой стране стали рутиной, не осуждаемой ни государством, ни обществом. Он напомнил про другие случаи преследования журналистов, включая безнаказанные убийства - в частности, Олеся Бузины.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220425/solovev-1785337568.html

россия

москва

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов Кадры задержания неонацистов, планировавших покушения на российских журналистов 2022-04-27T11:05 true PT6M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владимир соловьев (телеведущий), россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)