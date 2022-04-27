https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785839278.html

США будут наращивать санкционное давление на Россию, заявил Блинкен

США будут наращивать санкционное давление на Россию, заявил Блинкен - РИА Новости, 27.04.2022

США будут наращивать санкционное давление на Россию, заявил Блинкен

США и их союзники в предстоящие недели продолжат вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T22:22

2022-04-27T22:22

2022-04-27T22:22

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. США и их союзники в предстоящие недели продолжат вводить санкции в отношении России в связи с событиями на Украине, заявил в среду госсекретарь Энтони Блинкен."Мы продолжим вводить новые санкции в предстоящие недели. Мы не остановимся до тех пор, пока Россия не прекратит (спецоперацию на Украине - ред.)", - сказал Блинкен во время слушаний в сенате.Он добавил, что американская администрация будет концентрировать свое внимание на дополнительных секторах российской экономики в контексте ужесточения санкций."Мы продолжим фокусировать внимание на дополнительных секторах российской экономики, чтобы гарантировать наращивание нашего давления (на Россию)", - отметил глава американской дипломатии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220424/britaniya-1785212311.html

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785791178.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, сша