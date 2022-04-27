https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785783684.html
Россия блокировала санкционный удар, заявил Путин
Россия блокировала санкционный удар, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Россия блокировала санкционный удар, заявил Путин
Россия смогла отразить удар от нелегитимных западных санкций, отечественная экономика и ее отрасли устояли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:40
2022-04-27T16:40
2022-04-27T16:54
владимир путин
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Россия смогла отразить удар от нелегитимных западных санкций, отечественная экономика и ее отрасли устояли, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны", - заявил президент, выступая на заседании Совета законодателей.Как отметил российский глава, "наша банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом, устояли и не посыпались".
https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785743878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
16:40 27.04.2022 (обновлено: 16:54 27.04.2022)
Россия блокировала санкционный удар, заявил Путин
Президент Путин заявил, что Россия блокировала санкционный удар