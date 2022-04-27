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Россия блокировала санкционный удар, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
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Россия блокировала санкционный удар, заявил Путин
Россия блокировала санкционный удар, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Россия блокировала санкционный удар, заявил Путин
Россия смогла отразить удар от нелегитимных западных санкций, отечественная экономика и ее отрасли устояли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:40
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владимир путин
россия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Россия смогла отразить удар от нелегитимных западных санкций, отечественная экономика и ее отрасли устояли, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны", - заявил президент, выступая на заседании Совета законодателей.Как отметил российский глава, "наша банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом, устояли и не посыпались".
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владимир путин, россия, экономика
16:40 27.04.2022 (обновлено: 16:54 27.04.2022)
 
Россия блокировала санкционный удар, заявил Путин

Президент Путин заявил, что Россия блокировала санкционный удар

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Россия смогла отразить удар от нелегитимных западных санкций, отечественная экономика и ее отрасли устояли, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны", - заявил президент, выступая на заседании Совета законодателей.
Как отметил российский глава, "наша банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом, устояли и не посыпались".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 14:15
Запад сделал санкции главным инструментом политики, заявил Лавров
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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