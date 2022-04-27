https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785783684.html

Россия блокировала санкционный удар, заявил Путин

Россия блокировала санкционный удар, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022

Россия блокировала санкционный удар, заявил Путин

Россия смогла отразить удар от нелегитимных западных санкций, отечественная экономика и ее отрасли устояли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:40

2022-04-27T16:40

2022-04-27T16:54

владимир путин

россия

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Россия смогла отразить удар от нелегитимных западных санкций, отечественная экономика и ее отрасли устояли, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы не просто, принимая меры, о которых я только что сказал, смягчили, но, как уже было сказано, отразили, блокировали самый первый, как считали на Западе, сокрушительный удар от нелегитимных санкций против нашей страны", - заявил президент, выступая на заседании Совета законодателей.Как отметил российский глава, "наша банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика в целом, устояли и не посыпались".

https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785743878.html

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, россия, экономика