https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785778454.html
Канада ввела санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР
Канада ввела санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.04.2022
Канада ввела санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР
Канада вводит санкции против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик, сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:24
2022-04-27T16:24
2022-04-27T16:39
обострение ситуации в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Канада вводит санкции против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик, сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли.Рестрикции распространяются на 11 "официальных лиц высокого ранга и 192 других депутатов народных советов" - парламентов ДНР и ЛНР.Канада обвинила их в соучастии "посягательствам российского режима на суверенитет и территориальную целостность Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, днр, лнр, канада, санкции
16:24 27.04.2022 (обновлено: 16:39 27.04.2022)
Канада ввела санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР
Канада ввела санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР