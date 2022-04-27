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Канада ввела санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220427/sanktsii-1785778454.html
Канада ввела санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР
Канада ввела санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.04.2022
Канада ввела санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР
Канада вводит санкции против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик, сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:24
2022-04-27T16:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
днр
лнр
канада
санкции
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Канада вводит санкции против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик, сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли.Рестрикции распространяются на 11 "официальных лиц высокого ранга и 192 других депутатов народных советов" - парламентов ДНР и ЛНР.Канада обвинила их в соучастии "посягательствам российского режима на суверенитет и территориальную целостность Украины".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220424/sanktsii-1785088356.html
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в мире, донбасс, днр, лнр, канада, санкции
16:24 27.04.2022 (обновлено: 16:39 27.04.2022)
 
Канада ввела санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР

Канада ввела санкции против 203 представителей руководства ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Канада вводит санкции против более чем 200 представителей руководства Донецкой и Луганской народных республик, сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли.
Рестрикции распространяются на 11 "официальных лиц высокого ранга и 192 других депутатов народных советов" - парламентов ДНР и ЛНР.
Канада обвинила их в соучастии "посягательствам российского режима на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассДНРЛНРКанадаСанкции
 
 
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