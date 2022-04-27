https://ria.ru/20220427/rossiya-1785797321.html

Путин: Запад хотел загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели

Путин: Запад хотел загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели - РИА Новости, 27.04.2022

Путин: Запад хотел загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели

Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, хотел загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели, взялись за массированную подготовку... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T17:17

2022-04-27T17:17

2022-04-27T17:17

в мире

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, хотел загнать Россию в медвежий угол, но не достиг цели, взялись за массированную подготовку экономической войны, сообщил президент РФ Владимир Путин на Совете законодателей при Федеральном Собрании РФ.Он отметил, что западные государства в начале 90-х, в двухтысячных годах поощряли международных террористов и бандитов на Северном Кавказе."Спекулировали на проблемах нашего прошлого, на действительно проблемных вопросах, на несправедливостях прошлого в отношении целых народов, в том числе народов Кавказа. Но делали они это не для того, чтобы сделать нас лучше, совсем нет, а сделали для того, чтобы перенести проблемы прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, для того, чтобы стимулировать сепаратистские настроения в нашей стране, чтобы ее расчленить и разрушить. А в конечном итоге загнать нас в так называемый медвежий угол", - сказал Путин.По его словам, так многие во все времена старались поступить в отношении России."Они не достигли своей цели, но не смирились с тем, что не удалось это сделать. Не смирились с тем, что нам, несмотря на этот натиск, удалось тогда выстоять. Поэтому позднее взялись и за массированную подготовку экономической войны против России. Шаг за шагом используя всякие предлоги, да иногда и просто без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения", - отметил Путин.

https://ria.ru/20220427/rossiya-1785787055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин