https://ria.ru/20220427/rossiya-1785787055.html

Путин: такая страна, как Россия, представляет для Запада опасность

Путин: такая страна, как Россия, представляет для Запада опасность - РИА Новости, 27.04.2022

Путин: такая страна, как Россия, представляет для Запада опасность

Такая масштабная страна, как Россия, никому не нужна, она представляет для Запада опасность, но они сами представляют опасность для всего мира, заявил президент РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:48

2022-04-27T16:48

2022-04-27T16:54

в мире

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Такая масштабная страна, как Россия, никому не нужна, она представляет для Запада опасность, но они сами представляют опасность для всего мира, заявил президент РФ Владимир Путин."Силам, которые исторически проводили и проводят курс на сдерживание России, именно исторически проводили и проводят, как было еще в стародавние времена, вы это хорошо знаете, почему они это делали? Да потому что такая самостоятельная, большая, огромная даже по их представлениям страна не нужна, они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность", - сказал Путин на заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге."Хотя это далеко не так, они сами представляют для всего мира опасность. Мы помним о варварских планах нацистов в отношении советского народа – загнать его, помните, да, - кто способен работать, того заставить работать, подчинив рабскому труду, рабским условиям, а кто не нужен, - за Урал, на север, на вымирание", - напомнил президент РФ."Недруги нашей страны форсировали создание нового геополитического оружия. Собственно, новым оно по сути не является, но, безусловно, придали ему новые силы, новый импульс. Сделали ставку на русофобию и неонацистов. Из года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну Украину в анти-Россию", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220406/ukraina-1781956559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, владимир путин, украина