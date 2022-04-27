Рейтинг@Mail.ru
Тревора Рида доставили во Внуково, откуда он вылетел в США - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/rid-1785759180.html
Тревора Рида доставили во Внуково, откуда он вылетел в США
Тревора Рида доставили во Внуково, откуда он вылетел в США - РИА Новости, 27.04.2022
Тревора Рида доставили во Внуково, откуда он вылетел в США
Американца Тревора Рида, которого ранее обменяли на россиянина Константина Ярошенко, доставили в аэропорт "Внуково", откуда он вылетел в США. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:17
2022-04-27T16:20
в мире
сша
россия
тревор рид
константин ярошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785774286_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_63196cdf9304e3342f459ef2f7e824ec.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Американца Тревора Рида, которого ранее обменяли на россиянина Константина Ярошенко, доставили в аэропорт "Внуково", откуда он вылетел в США.Ранее в МИД РФ сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.В эфире канала "Россия 24" показали кадры того, как Рид в сопровождении оперативных сотрудников садится в самолет, отправляющийся в США.Защита Тревора Рида положительно оценивает его обмен, но пока не уполномочена разглашать детали, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Никитенков."Очевидно, что динамика по делу прослеживается положительная. Мы поддерживаем эту динамику. Сомнений нет, что это произошло, что в ходе обсуждений был достигнут положительный результат. Реализация этого процесса в ведении специальных служб, поэтому пока я не уполномочен сказать большего", - заявил Никитенков.
https://ria.ru/20220427/rid-1785757318.html
https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тревора Рида отправляют в США
Переданный Россией в обмен на Ярошенко американец Рид находится на пути в США.
2022-04-27T15:17
true
PT0M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785774286_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4eadd8b56f2e67e160c0f68533ab699a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, тревор рид, константин ярошенко
15:17 27.04.2022 (обновлено: 16:20 27.04.2022)
 
Тревора Рида доставили во Внуково, откуда он вылетел в США

Тревора Рида, которого обменяли на Ярошенко, доставили во Внуково, откуда он вылетел в США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Американца Тревора Рида, которого ранее обменяли на россиянина Константина Ярошенко, доставили в аэропорт "Внуково", откуда он вылетел в США.
Ранее в МИД РФ сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 15:11
Байден заявил, что переговоры по обмену Тревора Рида были сложными
В эфире канала "Россия 24" показали кадры того, как Рид в сопровождении оперативных сотрудников садится в самолет, отправляющийся в США.
Защита Тревора Рида положительно оценивает его обмен, но пока не уполномочена разглашать детали, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Никитенков.
"Очевидно, что динамика по делу прослеживается положительная. Мы поддерживаем эту динамику. Сомнений нет, что это произошло, что в ходе обсуждений был достигнут положительный результат. Реализация этого процесса в ведении специальных служб, поэтому пока я не уполномочен сказать большего", - заявил Никитенков.
Жена Константина Ярошенко Виктория - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
Вчера, 15:01
Жена Ярошенко рассказала детали его обмена
 
В миреСШАРоссияТревор РидКонстантин Ярошенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала