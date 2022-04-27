https://ria.ru/20220427/rid-1785759180.html

Тревора Рида доставили во Внуково, откуда он вылетел в США

Тревора Рида доставили во Внуково, откуда он вылетел в США - РИА Новости, 27.04.2022

Тревора Рида доставили во Внуково, откуда он вылетел в США

Американца Тревора Рида, которого ранее обменяли на россиянина Константина Ярошенко, доставили в аэропорт "Внуково", откуда он вылетел в США. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:17

2022-04-27T15:17

2022-04-27T16:20

в мире

сша

россия

тревор рид

константин ярошенко

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Американца Тревора Рида, которого ранее обменяли на россиянина Константина Ярошенко, доставили в аэропорт "Внуково", откуда он вылетел в США.Ранее в МИД РФ сообщили, что в результате длительного переговорного процесса 27 апреля 2022 года состоялся обмен ранее осужденного в РФ гражданина США Тревора Рауди Рида на российского гражданина Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы.В эфире канала "Россия 24" показали кадры того, как Рид в сопровождении оперативных сотрудников садится в самолет, отправляющийся в США.Защита Тревора Рида положительно оценивает его обмен, но пока не уполномочена разглашать детали, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Никитенков."Очевидно, что динамика по делу прослеживается положительная. Мы поддерживаем эту динамику. Сомнений нет, что это произошло, что в ходе обсуждений был достигнут положительный результат. Реализация этого процесса в ведении специальных служб, поэтому пока я не уполномочен сказать большего", - заявил Никитенков.

https://ria.ru/20220427/rid-1785757318.html

https://ria.ru/20220427/yaroshenko-1785754623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тревора Рида отправляют в США Переданный Россией в обмен на Ярошенко американец Рид находится на пути в США. 2022-04-27T15:17 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, тревор рид, константин ярошенко