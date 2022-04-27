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Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде - РИА Новости, 27.04.2022
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Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде - РИА Новости, 27.04.2022
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon с новым экипажем на МКС, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:58
2022-04-27T11:34
космос - риа наука
сша
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon с новым экипажем на МКС, НАСА ведет прямую трансляцию.Запуск ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 10:52 мск. На борту корабля на МКС отправились Челл Линдгрен, Боб Хайнс, Джессика Уоткинс, а также астронавт из Италии Саманта Кристофоретти. Для Уоткинса и Хайнса предстоящий полет в космос - первый в карьере. Четверка астронавтов - четвертый регулярный экипаж НАСА (Crew–4), который прибудет на МКС на Crew Dragon, они сменят на орбите экипаж Crew–3, который вернется на Землю на следующей неделе.Стыковка корабля с МКС должна произойти приблизительно через 16 часов после старта. Она намечена на 03:15 мск в четверг. Планируется, что экипаж пробудет на орбитальной станции до сентября.
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космос - риа наука, сша
10:58 27.04.2022 (обновлено: 11:34 27.04.2022)
 
Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде

Ракета Falcon 9 с корабль Crew Dragon стартовала во Флориде, он доставит экипаж к МКС

© AP Photo / Chris O'MearaСтарт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Chris O'Meara
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon с космодрома во Флориде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon с новым экипажем на МКС, НАСА ведет прямую трансляцию.
Запуск ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 10:52 мск. На борту корабля на МКС отправились Челл Линдгрен, Боб Хайнс, Джессика Уоткинс, а также астронавт из Италии Саманта Кристофоретти. Для Уоткинса и Хайнса предстоящий полет в космос - первый в карьере. Четверка астронавтов - четвертый регулярный экипаж НАСА (Crew–4), который прибудет на МКС на Crew Dragon, они сменят на орбите экипаж Crew–3, который вернется на Землю на следующей неделе.
Стыковка корабля с МКС должна произойти приблизительно через 16 часов после старта. Она намечена на 03:15 мск в четверг. Планируется, что экипаж пробудет на орбитальной станции до сентября.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
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Глава НАСА уверен, что Россия продолжит сотрудничество по МКС до 2030 года
 
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