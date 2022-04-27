https://ria.ru/20220427/raketa-1785687406.html

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде - РИА Новости, 27.04.2022

Ракета Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon с новым экипажем на МКС, НАСА ведет прямую трансляцию. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T10:58

2022-04-27T10:58

2022-04-27T11:34

космос - риа наука

сша

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Crew Dragon с новым экипажем на МКС, НАСА ведет прямую трансляцию.Запуск ракеты-носителя с космодрома на мысе Канаверал состоялся в 10:52 мск. На борту корабля на МКС отправились Челл Линдгрен, Боб Хайнс, Джессика Уоткинс, а также астронавт из Италии Саманта Кристофоретти. Для Уоткинса и Хайнса предстоящий полет в космос - первый в карьере. Четверка астронавтов - четвертый регулярный экипаж НАСА (Crew–4), который прибудет на МКС на Crew Dragon, они сменят на орбите экипаж Crew–3, который вернется на Землю на следующей неделе.Стыковка корабля с МКС должна произойти приблизительно через 16 часов после старта. Она намечена на 03:15 мск в четверг. Планируется, что экипаж пробудет на орбитальной станции до сентября.

https://ria.ru/20220426/mks-1785585028.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, сша