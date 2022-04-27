https://ria.ru/20220427/puteshestviya-1785534915.html
Стюардесса поделилась секретами упаковки вещей в чемодан
Стюардесса поделилась секретами упаковки вещей в чемодан - РИА Новости, 27.04.2022
Стюардесса поделилась секретами упаковки вещей в чемодан
Стюардесса рассказала, как упаковывать вещи в чемодан, чтобы перевезти все необходимое, а в процессе сборов обойтись без стресса, сообщает Mirror. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T00:20
2022-04-27T00:20
2022-04-27T00:20
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как упаковывать вещи в чемодан, чтобы перевезти все необходимое, а в процессе сборов обойтись без стресса, сообщает Mirror.Составьте списокЗапишите все предметы, которые могут понадобиться в путешествии. Это поможет сократить время сборов и не забыть самое необходимое.Сворачивайте одежду в столбикиПопробуйте плотно свернуть одежду, скатать. Так она не будет мяться и займет в сумке меньше места.Берите в поездку универсальные вещиВыбирайте одежду, которую можно носить и на прогулке по городу, и при посещении культурного заведения, например, музея. Джинсы и футболки — отличный выбор. А еще вещи должны сочетаться между собой. Это простой, но эффективный способ сократить их количество.Всегда оставляйте свободное место в чемоданеПочти все туристы совершают незапланированные покупки. Оставьте для них заранее немного места в багаже.Используйте упаковочные мешкиМешки позволяют сохранить одежду чистой даже если сумка попала под дождь. Еще в пакетах вещи плотно свернуты и занимают меньше места.Самые объемные предметы гардероба наденьте на себяПри перелете самые тяжелые вещи лучше не упаковывать в чемодан, а накинуть на плечи. Это позволит сэкономить место в сумке и не увеличивать ее вес при прохождении контроля в аэропорту.
https://ria.ru/20220425/kalmykiya-1784708296.html
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, пассажиры, туристы
Стюардесса поделилась секретами упаковки вещей в чемодан
Стюардесса рассказала, какие вещи брать и как их складывать, чтобы они вошли в чемодан
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Стюардесса рассказала, как упаковывать вещи в чемодан, чтобы перевезти все необходимое, а в процессе сборов обойтись без стресса, сообщает
Mirror.
Составьте список
Запишите все предметы, которые могут понадобиться в путешествии. Это поможет сократить время сборов и не забыть самое необходимое.
Сворачивайте одежду в столбики
Попробуйте плотно свернуть одежду, скатать. Так она не будет мяться и займет в сумке меньше места.
Берите в поездку универсальные вещи
Выбирайте одежду, которую можно носить и на прогулке по городу, и при посещении культурного заведения, например, музея. Джинсы и футболки — отличный выбор. А еще вещи должны сочетаться между собой. Это простой, но эффективный способ сократить их количество.
Всегда оставляйте свободное место в чемодане
Почти все туристы совершают незапланированные покупки. Оставьте для них заранее немного места в багаже.
Используйте упаковочные мешки
Мешки позволяют сохранить одежду чистой даже если сумка попала под дождь. Еще в пакетах вещи плотно свернуты и занимают меньше места.
Самые объемные предметы гардероба наденьте на себя
При перелете самые тяжелые вещи лучше не упаковывать в чемодан, а накинуть на плечи. Это позволит сэкономить место в сумке и не увеличивать ее вес при прохождении контроля в аэропорту.