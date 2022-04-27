https://ria.ru/20220427/puteshestviya-1785534915.html

Стюардесса поделилась секретами упаковки вещей в чемодан

Стюардесса поделилась секретами упаковки вещей в чемодан - РИА Новости, 27.04.2022

Стюардесса поделилась секретами упаковки вещей в чемодан

Стюардесса рассказала, как упаковывать вещи в чемодан, чтобы перевезти все необходимое, а в процессе сборов обойтись без стресса, сообщает Mirror. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T00:20

2022-04-27T00:20

2022-04-27T00:20

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как упаковывать вещи в чемодан, чтобы перевезти все необходимое, а в процессе сборов обойтись без стресса, сообщает Mirror.Составьте списокЗапишите все предметы, которые могут понадобиться в путешествии. Это поможет сократить время сборов и не забыть самое необходимое.Сворачивайте одежду в столбикиПопробуйте плотно свернуть одежду, скатать. Так она не будет мяться и займет в сумке меньше места.Берите в поездку универсальные вещиВыбирайте одежду, которую можно носить и на прогулке по городу, и при посещении культурного заведения, например, музея. Джинсы и футболки — отличный выбор. А еще вещи должны сочетаться между собой. Это простой, но эффективный способ сократить их количество.Всегда оставляйте свободное место в чемоданеПочти все туристы совершают незапланированные покупки. Оставьте для них заранее немного места в багаже.Используйте упаковочные мешкиМешки позволяют сохранить одежду чистой даже если сумка попала под дождь. Еще в пакетах вещи плотно свернуты и занимают меньше места.Самые объемные предметы гардероба наденьте на себяПри перелете самые тяжелые вещи лучше не упаковывать в чемодан, а накинуть на плечи. Это позволит сэкономить место в сумке и не увеличивать ее вес при прохождении контроля в аэропорту.

https://ria.ru/20220425/kalmykiya-1784708296.html

https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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