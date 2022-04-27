Рейтинг@Mail.ru
Стюардесса поделилась секретами упаковки вещей в чемодан - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220427/puteshestviya-1785534915.html
Стюардесса поделилась секретами упаковки вещей в чемодан
Стюардесса поделилась секретами упаковки вещей в чемодан - РИА Новости, 27.04.2022
Стюардесса поделилась секретами упаковки вещей в чемодан
Стюардесса рассказала, как упаковывать вещи в чемодан, чтобы перевезти все необходимое, а в процессе сборов обойтись без стресса, сообщает Mirror. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T00:20
2022-04-27T00:20
туризм
туризм
новости - туризм
пассажиры
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563978758_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_8b9d34792ce0d2f8ff5300286814e8fc.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как упаковывать вещи в чемодан, чтобы перевезти все необходимое, а в процессе сборов обойтись без стресса, сообщает Mirror.Составьте списокЗапишите все предметы, которые могут понадобиться в путешествии. Это поможет сократить время сборов и не забыть самое необходимое.Сворачивайте одежду в столбикиПопробуйте плотно свернуть одежду, скатать. Так она не будет мяться и займет в сумке меньше места.Берите в поездку универсальные вещиВыбирайте одежду, которую можно носить и на прогулке по городу, и при посещении культурного заведения, например, музея. Джинсы и футболки — отличный выбор. А еще вещи должны сочетаться между собой. Это простой, но эффективный способ сократить их количество.Всегда оставляйте свободное место в чемоданеПочти все туристы совершают незапланированные покупки. Оставьте для них заранее немного места в багаже.Используйте упаковочные мешкиМешки позволяют сохранить одежду чистой даже если сумка попала под дождь. Еще в пакетах вещи плотно свернуты и занимают меньше места.Самые объемные предметы гардероба наденьте на себяПри перелете самые тяжелые вещи лучше не упаковывать в чемодан, а накинуть на плечи. Это позволит сэкономить место в сумке и не увеличивать ее вес при прохождении контроля в аэропорту.
https://ria.ru/20220425/kalmykiya-1784708296.html
https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563978758_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_fda3e74c60fc21c88f0d74286b55729e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, пассажиры, туристы
00:20 27.04.2022
 
Стюардесса поделилась секретами упаковки вещей в чемодан

Стюардесса рассказала, какие вещи брать и как их складывать, чтобы они вошли в чемодан

© Depositphotos / averyanovaСобака породы джек-рассел терьер в чемодане
Собака породы джек-рассел терьер в чемодане - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Depositphotos / averyanova
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Стюардесса рассказала, как упаковывать вещи в чемодан, чтобы перевезти все необходимое, а в процессе сборов обойтись без стресса, сообщает Mirror.

Составьте список

Запишите все предметы, которые могут понадобиться в путешествии. Это поможет сократить время сборов и не забыть самое необходимое.

Сворачивайте одежду в столбики

Попробуйте плотно свернуть одежду, скатать. Так она не будет мяться и займет в сумке меньше места.

Берите в поездку универсальные вещи

Выбирайте одежду, которую можно носить и на прогулке по городу, и при посещении культурного заведения, например, музея. Джинсы и футболки — отличный выбор. А еще вещи должны сочетаться между собой. Это простой, но эффективный способ сократить их количество.
Элистинский хурул Золотая обитель Будды Шакьямуни - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00Открывая Россию
Страна бескрайних степей и пугливых сайгаков: чем манит туристов Калмыкия

Всегда оставляйте свободное место в чемодане

Почти все туристы совершают незапланированные покупки. Оставьте для них заранее немного места в багаже.

Используйте упаковочные мешки

Мешки позволяют сохранить одежду чистой даже если сумка попала под дождь. Еще в пакетах вещи плотно свернуты и занимают меньше места.

Самые объемные предметы гардероба наденьте на себя

При перелете самые тяжелые вещи лучше не упаковывать в чемодан, а накинуть на плечи. Это позволит сэкономить место в сумке и не увеличивать ее вес при прохождении контроля в аэропорту.
Глостерский собор - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
Вчера, 08:00Туризм
Город в кадре. Знаете ли вы, где снимались самые известные фильмы и сериалы
 
ТуризмТуризмНовости - Туризмпассажирытуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала