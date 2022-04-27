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Подмосковное производство улучшит российский транспорт и энергетику

Подмосковное производство улучшит российский транспорт и энергетику - РИА Новости, 27.04.2022

Подмосковное производство улучшит российский транспорт и энергетику

В Химках стартовало производство суперконденсаторов в рамках программы импортозамещения при поддержке правительства Московской области. Об этом сообщил... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T20:23

2022-04-27T20:23

2022-04-27T20:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Химках стартовало производство суперконденсаторов в рамках программы импортозамещения при поддержке правительства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".Суперконденсаторы являются источниками импульсной мощности, с помощью которых элементы способны работать за счет токов короткого замыкания. Подобную технологию используют в альтернативной и традиционной энергетике, а также в транспорте.Существует по меньшей мере 20 сфер применения модулей суперконденсаторов. На данный момент компания занимается выполнением заказа "Российских железных дорог". Организация сможет использовать суперконденсаторы в системе старта-стопа тепловоза.Отмечается, что российские суперконденсаторы отличаются выгодной ценой, а также высоким качеством.

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье)