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Подмосковное производство улучшит российский транспорт и энергетику
Подмосковное производство улучшит российский транспорт и энергетику - РИА Новости, 27.04.2022
Подмосковное производство улучшит российский транспорт и энергетику
В Химках стартовало производство суперконденсаторов в рамках программы импортозамещения при поддержке правительства Московской области. Об этом сообщил... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T20:23
2022-04-27T20:23
2022-04-27T20:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Химках стартовало производство суперконденсаторов в рамках программы импортозамещения при поддержке правительства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".Суперконденсаторы являются источниками импульсной мощности, с помощью которых элементы способны работать за счет токов короткого замыкания. Подобную технологию используют в альтернативной и традиционной энергетике, а также в транспорте.Существует по меньшей мере 20 сфер применения модулей суперконденсаторов. На данный момент компания занимается выполнением заказа "Российских железных дорог". Организация сможет использовать суперконденсаторы в системе старта-стопа тепловоза.Отмечается, что российские суперконденсаторы отличаются выгодной ценой, а также высоким качеством.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
В Химках стартовало производство суперконденсаторов в рамках программы импортозамещения при поддержке правительства Московской области. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Суперконденсаторы являются источниками импульсной мощности, с помощью которых элементы способны работать за счет токов короткого замыкания. Подобную технологию используют в альтернативной и традиционной энергетике, а также в транспорте.
Существует по меньшей мере 20 сфер применения модулей суперконденсаторов. На данный момент компания занимается выполнением заказа "Российских железных дорог". Организация сможет использовать суперконденсаторы в системе старта-стопа тепловоза.
Отмечается, что российские суперконденсаторы отличаются выгодной ценой, а также высоким качеством.