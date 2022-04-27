https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785842021.html

Президент Молдавии осудила эскалацию напряженности в Приднестровье

Президент Молдавии осудила эскалацию напряженности в Приднестровье - РИА Новости, 27.04.2022

Президент Молдавии осудила эскалацию напряженности в Приднестровье

Молдавия всегда выступала за мирное урегулирование приднестровского конфликта и не меняет этой позиции, заявила в среду президент республики Майя Санду,... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T22:54

2022-04-27T22:54

2022-04-27T22:54

в мире

молдавия

украина

тирасполь

вадим красносельский

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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Молдавия всегда выступала за мирное урегулирование приднестровского конфликта и не меняет этой позиции, заявила в среду президент республики Майя Санду, комментируя угрозу советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича захватить Приднестровье.Ранее Арестович пригрозил захватить Приднестровье, если Молдавия обратится к Украине."Мы всегда выступали за мирное решение конфликта и не меняем эту позицию. Мы пытаемся препятствовать действиям, которые провоцируют небезопасность для наших граждан, мы поддерживаем отношения с партнерами, используем дипломатические пути для предотвращения рисков", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV, комментируя заявление Арестовича.Президент отметила, что на данный момент нет никакой угрозы для жителей Молдавии.В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html

https://ria.ru/20220427/sandu-1785839773.html

молдавия

украина

тирасполь

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, молдавия, украина, тирасполь, вадим красносельский