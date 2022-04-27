Президент Молдавии осудила эскалацию напряженности в Приднестровье
Президент Молдавии Санду осудила эскалацию напряженности в Приднестровье
© РИА Новости / Пресс-центр МВД ПМР / Перейти в фотобанкПоврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
Поврежденное здание МГБ Приднестровья в Тирасполе
КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Молдавия всегда выступала за мирное урегулирование приднестровского конфликта и не меняет этой позиции, заявила в среду президент республики Майя Санду, комментируя угрозу советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича захватить Приднестровье.
"Мы всегда выступали за мирное решение конфликта и не меняем эту позицию. Мы пытаемся препятствовать действиям, которые провоцируют небезопасность для наших граждан, мы поддерживаем отношения с партнерами, используем дипломатические пути для предотвращения рисков", - заявила Санду в эфире телеканала Jurnal TV, комментируя заявление Арестовича.
Президент отметила, что на данный момент нет никакой угрозы для жителей Молдавии.
В Приднестровье в понедельник и вторник произошло три теракта - в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен "красный" уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что теракты в ПМР осуществили три неустановленных лица, прибывшие с территории Украины.
В среду МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило, что с украинской стороны в направлении села Колбасна, где располагаются военные склады, были произведены выстрелы.
Президент непризнанной ПМР Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. В связи с чрезвычайными обстоятельствами отменяется упрощенный порядок пересечения границы ПМР в пасхальные и поминальные дни, на въездах в города устанавливаются блокпосты.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.