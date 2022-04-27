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СМИ сообщили о стрельбе недалеко от села Колбасна в Приднестровье - РИА Новости, 27.04.2022
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СМИ сообщили о стрельбе недалеко от села Колбасна в Приднестровье
СМИ сообщили о стрельбе недалеко от села Колбасна в Приднестровье - РИА Новости, 27.04.2022
СМИ сообщили о стрельбе недалеко от села Колбасна в Приднестровье
Приднестровское агентство "Новости Приднестровья" сообщает о стрельбе в районе складов возле села Колбасна. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T10:17
2022-04-27T10:41
в мире
приднестровская молдавская республика
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Приднестровское агентство "Новости Приднестровья" сообщает о стрельбе в районе складов возле села Колбасна.В Колбасне, расположенном рядом с украинской границей, находится один из самых больших складов боеприпасов в Европе. На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил Министр обороны России Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.В Приднестровье произошло несколько терактов — в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.Кроме того, по словам источника РИА Новости, неизвестные устроили взрывы на территории авиапарка Минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе, однако жертв и повреждений нет.На фоне происшествий власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что в произошедшем виновны три неустановленных лица, прибывших с территории Украины.
https://ria.ru/20220426/moldaviya-1785566296.html
https://ria.ru/20220427/pridnestrove-1785585774.html
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в мире, приднестровская молдавская республика
10:17 27.04.2022 (обновлено: 10:41 27.04.2022)
 
СМИ сообщили о стрельбе недалеко от села Колбасна в Приднестровье

"Новости Приднестровья" сообщили о стрельбе в районе складов возле села Колбасна

© SputnikАвтомобиль полиции в Тирасполе
Автомобиль полиции в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Sputnik
Автомобиль полиции в Тирасполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Приднестровское агентство "Новости Приднестровья" сообщает о стрельбе в районе складов возле села Колбасна.

"Жертв нет. Выясняем подробности", — пишет СМИ в Telegram-канале.

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В Колбасне, расположенном рядом с украинской границей, находится один из самых больших складов боеприпасов в Европе. На территории Приднестровья располагается оперативная группа российских войск, ставшая преемницей 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР оказалась под юрисдикцией России. Основные задачи опергруппы — миротворческая миссия и охрана военных складов. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил Министр обороны России Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
В Приднестровье произошло несколько терактов — в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.
Кроме того, по словам источника РИА Новости, неизвестные устроили взрывы на территории авиапарка Минобороны республики, примыкающего к аэродрому в Тирасполе, однако жертв и повреждений нет.
На фоне происшествий власти Приднестровья ввели красный уровень террористической угрозы и отменили массовые мероприятия на День Победы. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье "Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия". Источник в Тирасполе сообщил, что в произошедшем виновны три неустановленных лица, прибывших с территории Украины.
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