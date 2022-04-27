https://ria.ru/20220427/ploschadki-1785784566.html

Некоторые международные площадки отжили свой век, заявил Путин

Некоторые международные площадки отжили свой век, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022

Некоторые международные площадки отжили свой век, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что на некоторых площадках стало бессмысленно работать, например, в ПАСЕ, эти инструменты отжили свой век. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:43

2022-04-27T16:43

2022-04-27T17:29

владимир путин

в мире

россия

европа

парламентская ассамблея совета европы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на некоторых площадках стало бессмысленно работать, например, в ПАСЕ, эти инструменты отжили свой век."Понимаю, что на некоторых площадках стало невозможно, да и бессмысленно, наверное, работать. Скажем, в ПАСЕ. Вообще, многие эти площадки создавались в начале 90-х годов не для того, чтобы гармонизировать отношения в Европе, а для того, чтобы воздействовать на постсоветское пространство. Мы это с вами хорошо знаем. Эти инструменты отжили свое, они уже никому не нужны. Пусть занимаются своими проблемами. Пусть борются за повышение заработной платы и за решение тех проблем, которых у них там полно", - сказал Путин на Совете законодателей РФ.Среди проблем он перечислил права человека, права женщин, неравенство женщин на рынке труда. "В Европе, в Штатах этого полно. Пусть занимаются своими проблемами", - добавил президент.

https://ria.ru/20220401/pase-1781216382.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, в мире, россия, европа, парламентская ассамблея совета европы