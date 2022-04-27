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Некоторые международные площадки отжили свой век, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
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Некоторые международные площадки отжили свой век, заявил Путин
Некоторые международные площадки отжили свой век, заявил Путин - РИА Новости, 27.04.2022
Некоторые международные площадки отжили свой век, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что на некоторых площадках стало бессмысленно работать, например, в ПАСЕ, эти инструменты отжили свой век. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:43
2022-04-27T17:29
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на некоторых площадках стало бессмысленно работать, например, в ПАСЕ, эти инструменты отжили свой век."Понимаю, что на некоторых площадках стало невозможно, да и бессмысленно, наверное, работать. Скажем, в ПАСЕ. Вообще, многие эти площадки создавались в начале 90-х годов не для того, чтобы гармонизировать отношения в Европе, а для того, чтобы воздействовать на постсоветское пространство. Мы это с вами хорошо знаем. Эти инструменты отжили свое, они уже никому не нужны. Пусть занимаются своими проблемами. Пусть борются за повышение заработной платы и за решение тех проблем, которых у них там полно", - сказал Путин на Совете законодателей РФ.Среди проблем он перечислил права человека, права женщин, неравенство женщин на рынке труда. "В Европе, в Штатах этого полно. Пусть занимаются своими проблемами", - добавил президент.
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владимир путин, в мире, россия, европа, парламентская ассамблея совета европы
16:43 27.04.2022 (обновлено: 17:29 27.04.2022)
 
Некоторые международные площадки отжили свой век, заявил Путин

Президент Путин: на некоторых площадках, таких как ПАСЕ, стало бессмысленно работать

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что на некоторых площадках стало бессмысленно работать, например, в ПАСЕ, эти инструменты отжили свой век.
"Понимаю, что на некоторых площадках стало невозможно, да и бессмысленно, наверное, работать. Скажем, в ПАСЕ. Вообще, многие эти площадки создавались в начале 90-х годов не для того, чтобы гармонизировать отношения в Европе, а для того, чтобы воздействовать на постсоветское пространство. Мы это с вами хорошо знаем. Эти инструменты отжили свое, они уже никому не нужны. Пусть занимаются своими проблемами. Пусть борются за повышение заработной платы и за решение тех проблем, которых у них там полно", - сказал Путин на Совете законодателей РФ.
Среди проблем он перечислил права человека, права женщин, неравенство женщин на рынке труда. "В Европе, в Штатах этого полно. Пусть занимаются своими проблемами", - добавил президент.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
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В МИД посоветовали ПАСЕ "дальше купаться в русофобской желчи"
 
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