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Власти Херсона пообещали восстановить снесенный памятник Ленину

Власти Херсона пообещали восстановить снесенный памятник Ленину - РИА Новости, 27.04.2022

Власти Херсона пообещали восстановить снесенный памятник Ленину

В Херсоне восстановят снесенный памятник Владимиру Ленину и вернут исторические названия улицам, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:51

2022-04-27T16:51

2022-04-27T17:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр - РИА Новости. В Херсоне восстановят снесенный памятник Владимиру Ленину и вернут исторические названия улицам, сообщил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области, глава комитета спасения Херсонщины "За мир и порядок" Кирилл Стремоусов.По его словам, в области уже начали приводить в порядок памятники героям Великой Отечественной войны, в Херсоне зажгли Вечный огонь, при этом символика и памятники, связанные с украинскими националистами, демонтируются.Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, херсон, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр