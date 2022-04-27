https://ria.ru/20220427/pamyatnik-1785691812.html
Памятник советским воинам осквернили на юго-западе Литвы
Памятник советским воинам осквернили на юго-западе Литвы - РИА Новости, 27.04.2022
Памятник советским воинам осквернили на юго-западе Литвы
Памятник советским воинам обрызгали краской в Шакяйском районе Литвы, сообщает полиция страны. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:15
2022-04-27T11:15
2022-04-27T11:15
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Памятник советским воинам обрызгали краской в Шакяйском районе Литвы, сообщает полиция страны."В деревне Гришкабудис Шакяйского района на кладбище советских воинов памятник и мемориальные таблички обрызганы краской желтого и синего цветов. Начато досудебное расследование в соответствии с частью первой статьи 312 УК Литвы", - сообщил в ежедневной сводке департамент полиции Литвы.Ранее сообщалось, что злоумышленники облили краской памятник советским воинам в населенном пункте Жалейи Вилкавишкского района Литвы. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника.
https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785420312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, великая отечественная война (1941-1945)
Памятник советским воинам осквернили на юго-западе Литвы
Вандалы обрызгали краской памятник советским воинам в Шакяйском районе Литвы