https://ria.ru/20220427/pamyatnik-1785691812.html

Памятник советским воинам осквернили на юго-западе Литвы

Памятник советским воинам осквернили на юго-западе Литвы - РИА Новости, 27.04.2022

Памятник советским воинам осквернили на юго-западе Литвы

Памятник советским воинам обрызгали краской в Шакяйском районе Литвы, сообщает полиция страны. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:15

2022-04-27T11:15

2022-04-27T11:15

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литва

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Памятник советским воинам обрызгали краской в Шакяйском районе Литвы, сообщает полиция страны."В деревне Гришкабудис Шакяйского района на кладбище советских воинов памятник и мемориальные таблички обрызганы краской желтого и синего цветов. Начато досудебное расследование в соответствии с частью первой статьи 312 УК Литвы", - сообщил в ежедневной сводке департамент полиции Литвы.Ранее сообщалось, что злоумышленники облили краской памятник советским воинам в населенном пункте Жалейи Вилкавишкского района Литвы. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника.

https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785420312.html

литва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, литва, великая отечественная война (1941-1945)