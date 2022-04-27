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Памятник советским воинам осквернили на юго-западе Литвы - РИА Новости, 27.04.2022
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Памятник советским воинам осквернили на юго-западе Литвы
Памятник советским воинам осквернили на юго-западе Литвы - РИА Новости, 27.04.2022
Памятник советским воинам осквернили на юго-западе Литвы
Памятник советским воинам обрызгали краской в Шакяйском районе Литвы, сообщает полиция страны. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:15
2022-04-27T11:15
в мире
литва
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Памятник советским воинам обрызгали краской в Шакяйском районе Литвы, сообщает полиция страны."В деревне Гришкабудис Шакяйского района на кладбище советских воинов памятник и мемориальные таблички обрызганы краской желтого и синего цветов. Начато досудебное расследование в соответствии с частью первой статьи 312 УК Литвы", - сообщил в ежедневной сводке департамент полиции Литвы.Ранее сообщалось, что злоумышленники облили краской памятник советским воинам в населенном пункте Жалейи Вилкавишкского района Литвы. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника.
https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785420312.html
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в мире, литва, великая отечественная война (1941-1945)
11:15 27.04.2022
 
Памятник советским воинам осквернили на юго-западе Литвы

Вандалы обрызгали краской памятник советским воинам в Шакяйском районе Литвы

© Фото : Policijos departamentą prie VRMСотрудники полиции Литвы
Сотрудники полиции Литвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : Policijos departamentą prie VRM
Сотрудники полиции Литвы . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Памятник советским воинам обрызгали краской в Шакяйском районе Литвы, сообщает полиция страны.
"В деревне Гришкабудис Шакяйского района на кладбище советских воинов памятник и мемориальные таблички обрызганы краской желтого и синего цветов. Начато досудебное расследование в соответствии с частью первой статьи 312 УК Литвы", - сообщил в ежедневной сводке департамент полиции Литвы.
Ранее сообщалось, что злоумышленники облили краской памятник советским воинам в населенном пункте Жалейи Вилкавишкского района Литвы. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника.
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии в Скарышевском парке Варшавы - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 23:53
В США назвали уничтожение памятников советским солдатам в Европе глупостью
 
В миреЛитваВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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