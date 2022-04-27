https://ria.ru/20220427/pamyatnik-1785689650.html
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 27.04.2022
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве
Российские следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:10
2022-04-27T11:10
2022-04-27T11:10
происшествия
россия
литва
следственный комитет россии (ск рф)
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_0:176:3328:2048_1920x0_80_0_0_c209e00507962e31282e921ebeb1e5c5.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, в апреле злоумышленники облили краской памятник советским воинам в населенном пункте Жалейи Вилкавишкского района Литвы."Указанные противоправные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - добавили в СК РФ.В ведомстве подчеркнули, что личности причастных к преступлению устанавливаются, их поступку будет дана уголовно-правовая оценка.
https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785420312.html
россия
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595736823_538:0:3270:2048_1920x0_80_0_0_5a42230d822d692f66e22324ae928991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, литва, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945)
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве
СК возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Литве