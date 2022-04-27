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СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 27.04.2022
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СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 27.04.2022
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве
Российские следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T11:10
2022-04-27T11:10
происшествия
россия
литва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, в апреле злоумышленники облили краской памятник советским воинам в населенном пункте Жалейи Вилкавишкского района Литвы."Указанные противоправные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - добавили в СК РФ.В ведомстве подчеркнули, что личности причастных к преступлению устанавливаются, их поступку будет дана уголовно-правовая оценка.
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происшествия, россия, литва, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945)
11:10 27.04.2022
 
СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве

СК возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским воинам в Литве

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве
Мужчина заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина заходит в здание Следственного комитета РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны)", - сказали в ведомстве.
По данным следствия, в апреле злоумышленники облили краской памятник советским воинам в населенном пункте Жалейи Вилкавишкского района Литвы.
"Указанные противоправные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - добавили в СК РФ.
В ведомстве подчеркнули, что личности причастных к преступлению устанавливаются, их поступку будет дана уголовно-правовая оценка.
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