https://ria.ru/20220427/pamyatnik-1785689650.html

СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве

СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве - РИА Новости, 27.04.2022

СК возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Литве

Российские следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T11:10

2022-04-27T11:10

2022-04-27T11:10

происшествия

россия

литва

следственный комитет россии (ск рф)

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Российские следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения памятника советским воинам в Литве, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой Отечественной войны)", - сказали в ведомстве.По данным следствия, в апреле злоумышленники облили краской памятник советским воинам в населенном пункте Жалейи Вилкавишкского района Литвы."Указанные противоправные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом", - добавили в СК РФ.В ведомстве подчеркнули, что личности причастных к преступлению устанавливаются, их поступку будет дана уголовно-правовая оценка.

https://ria.ru/20220425/pamyatnik-1785420312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, литва, следственный комитет россии (ск рф), великая отечественная война (1941-1945)