https://ria.ru/20220427/onkologiya-1785786838.html
Глава Центра радиологии: в онкологической службе восполняют дефицит кадров
Глава Центра радиологии: в онкологической службе восполняют дефицит кадров - РИА Новости, 27.04.2022
Глава Центра радиологии: в онкологической службе восполняют дефицит кадров
Дефицит кадров в онкологической службе в России восполняется, идёт серьезное "перевооружение", рассказал главный внештатный онколог министерства здравоохранения РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:48
2022-04-27T16:48
2022-04-27T17:40
общество
здоровье - общество
россия
медицина
андрей каприн
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дефицит кадров в онкологической службе в России восполняется, идёт серьезное "перевооружение", рассказал главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.Он также подчеркнул, что попытки неоднократно обидеть онкологов в России были приостановлены и разбиты."Мы, конечно, должны развивать нашу науку. Потому что, к сожалению, у рака нет никакого понимания, кто живет в какой стране, кто имеет право болеть, кто и нет. Все абсолютно равны перед этим недугом", - добавил Каприн.Российские и зарубежные онкологи обеспокоены возможным ростом числа больных онкологией на последней стадии из-за приостановки диспансеризации во время пандемии коронавируса, добавил Андрей Каприн."Мы боимся, наши зарубежные коллеги и мы, боимся за 20-й год. Но слава богу, что в 21-м году мы уже начали диспансеризацию возвращать... И мы прямо видим рост сейчас выявляемых больных. У нас, кстати, есть очень интересная табличка. И мы видим падение на 50% от количества диспансеризаций. Но уже в этом году, в 21-м, видим рост уже на 49-50%. То есть всё вернётся", - сказал он на вопрос, ожидается ли рост заболеваемости онкозаболеваниями, выявленными на поздних стадиях, в связи с тем, что приостанавливалась диспансеризация.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, медицина, андрей каприн
16:48 27.04.2022 (обновлено: 17:40 27.04.2022)
Глава Центра радиологии: в онкологической службе восполняют дефицит кадров
Глава Центра радиологии Каприн: в онкологической службе восполняют дефицит кадров
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дефицит кадров в онкологической службе в России восполняется, идёт серьезное "перевооружение", рассказал главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
"Мы развиваем службу (онкологическую), серьёзное перевооружение, серьёзное восполнение дефицита кадров. Ну, конечно, ещё пока есть в первичном звене", - сказал Каприн в ходе XIII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, проходящего в стенах МИА "Россия сегодня".
Он также подчеркнул, что попытки неоднократно обидеть онкологов в России
были приостановлены и разбиты.
"Мы, конечно, должны развивать нашу науку. Потому что, к сожалению, у рака нет никакого понимания, кто живет в какой стране, кто имеет право болеть, кто и нет. Все абсолютно равны перед этим недугом", - добавил Каприн.
Российские и зарубежные онкологи обеспокоены возможным ростом числа больных онкологией на последней стадии из-за приостановки диспансеризации во время пандемии коронавируса, добавил Андрей Каприн.
"Мы боимся, наши зарубежные коллеги и мы, боимся за 20-й год. Но слава богу, что в 21-м году мы уже начали диспансеризацию возвращать... И мы прямо видим рост сейчас выявляемых больных. У нас, кстати, есть очень интересная табличка. И мы видим падение на 50% от количества диспансеризаций. Но уже в этом году, в 21-м, видим рост уже на 49-50%. То есть всё вернётся", - сказал он на вопрос, ожидается ли рост заболеваемости онкозаболеваниями, выявленными на поздних стадиях, в связи с тем, что приостанавливалась диспансеризация.