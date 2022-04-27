Рейтинг@Mail.ru
Глава Центра радиологии: в онкологической службе восполняют дефицит кадров - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/onkologiya-1785786838.html
Глава Центра радиологии: в онкологической службе восполняют дефицит кадров
Глава Центра радиологии: в онкологической службе восполняют дефицит кадров - РИА Новости, 27.04.2022
Глава Центра радиологии: в онкологической службе восполняют дефицит кадров
Дефицит кадров в онкологической службе в России восполняется, идёт серьезное "перевооружение", рассказал главный внештатный онколог министерства здравоохранения РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:48
2022-04-27T17:40
общество
здоровье - общество
россия
медицина
андрей каприн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595955077_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9e827fcdddcfacc5cc0558fe0167f333.jpg
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дефицит кадров в онкологической службе в России восполняется, идёт серьезное "перевооружение", рассказал главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.Он также подчеркнул, что попытки неоднократно обидеть онкологов в России были приостановлены и разбиты."Мы, конечно, должны развивать нашу науку. Потому что, к сожалению, у рака нет никакого понимания, кто живет в какой стране, кто имеет право болеть, кто и нет. Все абсолютно равны перед этим недугом", - добавил Каприн.Российские и зарубежные онкологи обеспокоены возможным ростом числа больных онкологией на последней стадии из-за приостановки диспансеризации во время пандемии коронавируса, добавил Андрей Каприн."Мы боимся, наши зарубежные коллеги и мы, боимся за 20-й год. Но слава богу, что в 21-м году мы уже начали диспансеризацию возвращать... И мы прямо видим рост сейчас выявляемых больных. У нас, кстати, есть очень интересная табличка. И мы видим падение на 50% от количества диспансеризаций. Но уже в этом году, в 21-м, видим рост уже на 49-50%. То есть всё вернётся", - сказал он на вопрос, ожидается ли рост заболеваемости онкозаболеваниями, выявленными на поздних стадиях, в связи с тем, что приостанавливалась диспансеризация.
https://ria.ru/20211229/rak-1765924564.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Филиппова
Ольга Филиппова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595955077_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e599b232cebe7e17750724dd96727f4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, медицина, андрей каприн
16:48 27.04.2022 (обновлено: 17:40 27.04.2022)
 
Глава Центра радиологии: в онкологической службе восполняют дефицит кадров

Глава Центра радиологии Каприн: в онкологической службе восполняют дефицит кадров

© Фото : Предоставлено пресс-службой ФГБУ "НМИЦ радиологии"Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© Фото : Предоставлено пресс-службой ФГБУ "НМИЦ радиологии"
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дефицит кадров в онкологической службе в России восполняется, идёт серьезное "перевооружение", рассказал главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.
"Мы развиваем службу (онкологическую), серьёзное перевооружение, серьёзное восполнение дефицита кадров. Ну, конечно, ещё пока есть в первичном звене", - сказал Каприн в ходе XIII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, проходящего в стенах МИА "Россия сегодня".
Он также подчеркнул, что попытки неоднократно обидеть онкологов в России были приостановлены и разбиты.
"Мы, конечно, должны развивать нашу науку. Потому что, к сожалению, у рака нет никакого понимания, кто живет в какой стране, кто имеет право болеть, кто и нет. Все абсолютно равны перед этим недугом", - добавил Каприн.
Российские и зарубежные онкологи обеспокоены возможным ростом числа больных онкологией на последней стадии из-за приостановки диспансеризации во время пандемии коронавируса, добавил Андрей Каприн.
"Мы боимся, наши зарубежные коллеги и мы, боимся за 20-й год. Но слава богу, что в 21-м году мы уже начали диспансеризацию возвращать... И мы прямо видим рост сейчас выявляемых больных. У нас, кстати, есть очень интересная табличка. И мы видим падение на 50% от количества диспансеризаций. Но уже в этом году, в 21-м, видим рост уже на 49-50%. То есть всё вернётся", - сказал он на вопрос, ожидается ли рост заболеваемости онкозаболеваниями, выявленными на поздних стадиях, в связи с тем, что приостанавливалась диспансеризация.
Раковая клетка 3D - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 01:11
Главный онколог Минздрава назвал "самый яркий" признак наличия рака
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияМедицинаАндрей Каприн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала