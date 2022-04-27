https://ria.ru/20220427/onkologiya-1785786838.html

Глава Центра радиологии: в онкологической службе восполняют дефицит кадров

Глава Центра радиологии: в онкологической службе восполняют дефицит кадров - РИА Новости, 27.04.2022

Глава Центра радиологии: в онкологической службе восполняют дефицит кадров

Дефицит кадров в онкологической службе в России восполняется, идёт серьезное "перевооружение", рассказал главный внештатный онколог министерства здравоохранения РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:48

2022-04-27T16:48

2022-04-27T17:40

общество

здоровье - общество

россия

медицина

андрей каприн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595955077_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_9e827fcdddcfacc5cc0558fe0167f333.jpg

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Дефицит кадров в онкологической службе в России восполняется, идёт серьезное "перевооружение", рассказал главный внештатный онколог министерства здравоохранения РФ, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.Он также подчеркнул, что попытки неоднократно обидеть онкологов в России были приостановлены и разбиты."Мы, конечно, должны развивать нашу науку. Потому что, к сожалению, у рака нет никакого понимания, кто живет в какой стране, кто имеет право болеть, кто и нет. Все абсолютно равны перед этим недугом", - добавил Каприн.Российские и зарубежные онкологи обеспокоены возможным ростом числа больных онкологией на последней стадии из-за приостановки диспансеризации во время пандемии коронавируса, добавил Андрей Каприн."Мы боимся, наши зарубежные коллеги и мы, боимся за 20-й год. Но слава богу, что в 21-м году мы уже начали диспансеризацию возвращать... И мы прямо видим рост сейчас выявляемых больных. У нас, кстати, есть очень интересная табличка. И мы видим падение на 50% от количества диспансеризаций. Но уже в этом году, в 21-м, видим рост уже на 49-50%. То есть всё вернётся", - сказал он на вопрос, ожидается ли рост заболеваемости онкозаболеваниями, выявленными на поздних стадиях, в связи с тем, что приостанавливалась диспансеризация.

https://ria.ru/20211229/rak-1765924564.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, здоровье - общество, россия, медицина, андрей каприн