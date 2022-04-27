https://ria.ru/20220427/onkologi-1785771111.html

Киселев: онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений

Киселев: онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений - РИА Новости, 27.04.2022

Киселев: онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений

Онкологи несут дополнительную нагрузку в условиях любых потрясений - пандемии, военной операции, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T15:59

2022-04-27T15:59

2022-04-27T15:59

общество

россия

здоровье - общество

медицина

дмитрий киселев

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Онкологи несут дополнительную нагрузку в условиях любых потрясений - пандемии, военной операции, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев."Онкологи вообще несут дополнительную нагрузку в условиях любых потрясений. Я считаю, что потрясением была пандемия. Потому что для всех это сложно, а для онкологов это ещё и плюс рак. Сейчас военная операция, для всех это большое напряжение, большой вызов, а для онкологов это ещё и рак", - сказал Киселев в ходе XIII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, проходящего в стенах МИА "Россия сегодня".Киселев также отметил, что врачи-онкологи составляют высокую касту среди медиков. Также он поблагодарил их за проделываемую работу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/rak-1772887087.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

общество, россия, здоровье - общество, медицина, дмитрий киселев