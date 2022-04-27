https://ria.ru/20220427/onkologi-1785771111.html
Киселев: онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений
Киселев: онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений - РИА Новости, 27.04.2022
Киселев: онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений
Онкологи несут дополнительную нагрузку в условиях любых потрясений - пандемии, военной операции, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:59
2022-04-27T15:59
2022-04-27T15:59
общество
россия
здоровье - общество
медицина
дмитрий киселев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Онкологи несут дополнительную нагрузку в условиях любых потрясений - пандемии, военной операции, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев."Онкологи вообще несут дополнительную нагрузку в условиях любых потрясений. Я считаю, что потрясением была пандемия. Потому что для всех это сложно, а для онкологов это ещё и плюс рак. Сейчас военная операция, для всех это большое напряжение, большой вызов, а для онкологов это ещё и рак", - сказал Киселев в ходе XIII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, проходящего в стенах МИА "Россия сегодня".Киселев также отметил, что врачи-онкологи составляют высокую касту среди медиков. Также он поблагодарил их за проделываемую работу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220215/rak-1772887087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество, медицина, дмитрий киселев
Киселев: онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений
Киселев заявил, что онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений