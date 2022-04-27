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Киселев: онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений - РИА Новости, 27.04.2022
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Киселев: онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений
Киселев: онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений - РИА Новости, 27.04.2022
Киселев: онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений
Онкологи несут дополнительную нагрузку в условиях любых потрясений - пандемии, военной операции, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T15:59
2022-04-27T15:59
общество
россия
здоровье - общество
медицина
дмитрий киселев
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Онкологи несут дополнительную нагрузку в условиях любых потрясений - пандемии, военной операции, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев."Онкологи вообще несут дополнительную нагрузку в условиях любых потрясений. Я считаю, что потрясением была пандемия. Потому что для всех это сложно, а для онкологов это ещё и плюс рак. Сейчас военная операция, для всех это большое напряжение, большой вызов, а для онкологов это ещё и рак", - сказал Киселев в ходе XIII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, проходящего в стенах МИА "Россия сегодня".Киселев также отметил, что врачи-онкологи составляют высокую касту среди медиков. Также он поблагодарил их за проделываемую работу.
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общество, россия, здоровье - общество, медицина, дмитрий киселев
15:59 27.04.2022
 
Киселев: онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений

Киселев заявил, что онкологи несут дополнительную нагрузку во времена любых потрясений

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Онкологи несут дополнительную нагрузку в условиях любых потрясений - пандемии, военной операции, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.
"Онкологи вообще несут дополнительную нагрузку в условиях любых потрясений. Я считаю, что потрясением была пандемия. Потому что для всех это сложно, а для онкологов это ещё и плюс рак. Сейчас военная операция, для всех это большое напряжение, большой вызов, а для онкологов это ещё и рак", - сказал Киселев в ходе XIII Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, проходящего в стенах МИА "Россия сегодня".
Киселев также отметил, что врачи-онкологи составляют высокую касту среди медиков. Также он поблагодарил их за проделываемую работу.
Пациент проходит обследование с помощью аппарата магнитно-резонансной томографии в центре радиохирургии НИИ СП имени Н. В. Склифосовского в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
15 февраля, 12:58Сказано в эфире
Онколог рассказала о перспективах таргетной терапии для борьбы с раком
 
ОбществоРоссияЗдоровье - ОбществоМедицинаДмитрий Киселев
 
 
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