Онколог заявил о важности межнационального подхода к лечению рака

"К онкологии очень важен междисциплинарный подход, межнациональный подход, потому что это как раз общая задача, общий враг. У нас, конечно, он единый враг - это рак", - сказал Каприн в рамках XIII съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, который проходит в МИА "Россия сегодня".