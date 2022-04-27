https://ria.ru/20220427/onkolog-1785774856.html
Онколог заявил о важности межнационального подхода к лечению рака
Онколог заявил о важности межнационального подхода к лечению рака - РИА Новости, 27.04.2022
Онколог заявил о важности межнационального подхода к лечению рака
Межнациональные и междисциплинарные подходы к онкологии важны, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии имени Герцена, главный онколог Минздрава России... РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:12
2022-04-27T16:12
2022-04-27T16:12
здоровье - общество
россия
андрей каприн
онкология
рак
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Межнациональные и междисциплинарные подходы к онкологии важны, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии имени Герцена, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.По его словам, никто не застрахован, вне зависимости от званий и чинов, академических статусов. "Нужно вместе двигаться для разработки новых технологий, тут скрывать не от кого и нечего, потому что каждая разработка - это спасенная жизнь онкологических пациентов", - добавил Каприн.
https://ria.ru/20220427/onkologi-1785771111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, андрей каприн, онкология, рак
Онколог заявил о важности межнационального подхода к лечению рака
Главный онколог Минздрава Каприн отметил важность межнационального подхода к лечению рака
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Межнациональные и междисциплинарные подходы к онкологии важны, заявил генеральный директор НМИЦ радиологии имени Герцена, главный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
"К онкологии очень важен междисциплинарный подход, межнациональный подход, потому что это как раз общая задача, общий враг. У нас, конечно, он единый враг - это рак", - сказал Каприн в рамках XIII съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии, который проходит в МИА "Россия сегодня".
По его словам, никто не застрахован, вне зависимости от званий и чинов, академических статусов. "Нужно вместе двигаться для разработки новых технологий, тут скрывать не от кого и нечего, потому что каждая разработка - это спасенная жизнь онкологических пациентов", - добавил Каприн.